نشاط على سهمي «الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي التجاري»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تفاعل سهما «الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي التجاري» بشكل إيجابي مع النتائج الفصلية المعلنة مع تصدرهما النشاط، واستحواذهما على نحو 41% من السيولة، ليرتفع الأول بنسبة 0.4%، فيما زاد الأخير بنحو 2.91% وذلك رغم تراجع المؤشرات الرئيسية في السوقين بضغط عمليات بيع استهدفت قطاع العقار في دبي والبنوك بأبوظبي.

وتراجع سوق دبي بنسبة 0.38% عند مستوى 2777 نقطة، مع هبوط أسهم العقار والبنوك والتأمين والخدمات، فيما نزل سوق أبوظبي بنحو 0.27% إلى مستوى 5134.69 نقطة، بضغط هبوط أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والطاقة.

ووصلت السيولة الإجمالية إلى 341.4 مليون درهم، منها 160 مليون درهم في دبي، و181.4 مليوناً بأبوظبي، وجرى التداول على 148.4 مليون سهم، موزعة 89.4 مليون سهم في دبي، و59 مليون سهم بأبوظبي، من خلال 4046 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 1.4% مع هبوط «إعمار العقارية» 1.12%، و«إعمار للتطوير» 1.71%، و«إعمار مولز» 3.06%، و«الاتحاد العقارية 0.31%، و«ديار» 2.36%، و«داماك» 0.55%، فيما ارتفع «أرابتك» 0.53%، ونزل قطاع البنوك هامشياً بنسبة 0.02% بعد نزول «دبي الإسلامي» 0.56% وارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.4% بعد الإعلان عن نمو كبير في أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وارتفع قطاع النقل 0.56% مع صعود «العربية للطيران» 0.74%، و«أرامكس» 0.5%، فيما انخفض «الخليج للملاحة» 0.29%، وزاد قطاع الاستثمار 0.63% على وقع صعود «دبي للاستثمار» 0.78%، و«شعاع كابيتال» 3.03%.وهيمن «الإمارات دبي الوطني» على التداولات مستقطباً سيولة بقيمة 66.3 مليون درهم ليغلق عند 12.55 درهماً، تلاه «إعمار العقارية» بتداولات 24.14 مليون درهم، ليقفل عند 4.43 دراهم. وكان سهم «دبي الوطنية للتأمين» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10.98% إلى 4.55 دراهم، فيما كان «مصرف السلام السودان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.88% إلى 1.28 درهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، تراجع قطاع البنوك 0.2% بعد انخفاض «أبوظبي الأول» 0.52%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.19%، في مقابل ارتفاع «أبوظبي التجاري» 2.91% مع إعلانه عن ارتفاع أرباحه في 9 أشهر إلى 4.19 مليارات. وانخفض قطاع الاتصالات 0.48% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. ونزل قطاع الطاقة 0.97% بعد انخفاض سهم «دانة غاز» 0.11%، و«طاقة» 8.68%، فيما ارتفع «أدنوك للتوزيع» 0.38%.

واستقر قطاع العقار مع ثبات سهمي «الدار» و«رأس الخيمة العقارية» دون تغيير، فيما هبط قطاع الاستثمار 0.54%.

وتصدر «أبوظبي التجاري» النشاط مستقطباً سيولة 74.2 مليونا ليصل عند 7.79 دراهم. وحقق سهم «الشارقة للأسمنت» أكبر ارتفاع بـ 11.11% إلى 0.99 درهم، فيما كان «بنك الاستثمار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.78% إلى 2.03 درهم.

أجانب ومؤسسات

مال المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 41.8 مليون درهم فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 41.8 مليون درهم، منها 5.2 ملايين للعرب، و7.7 ملايين للخليجيين، و28.9 مليونا للمواطنين. واتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 11.4 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي، باستثمار 1.2 مليونا محصلة بيع، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 11.4 مليون، ونحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 1.2 مليون.

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