تباين أداء الأسهم والسيولة دون 200 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إذ صعد سوق دبي مدفوعاً بمكاسب الأسهم القيادية، فيما هبط سوق أبوظبي بضغط أسهم البنوك، في وقت انخفضت السيولة دون 200 مليون درهم مع ترقب المستثمرين للمزيد من إفصاحات الشركات عن نتائجها الفصلية.

وارتفع سوق دبي 0.13% ليغلق عند 2787.64 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والنقل والاستثمار والخدمات والاتصالات، فيما هبط سوق أبوظبي 0.28% إلى مستوى 5148.54 نقطة، مع نزول أسهم البنوك والتأمين والطاقة والصناعة والخدمات. وتفاعلت بعض الأسهم أمس مع إعلانات شركاتها عن نتائجها المالية، إذ هبط «تكافل الإمارات» 2.4% مع إعلان الشركة عن خسائر متراكمة بنسبة 23.47% إلى رأس المال، لتكون بذلك ثاني شركة تميز بالعلامة الصفراء على شاشة التداول بسوق دبي، بينما صعد «رأس الخيمة العقارية» 2.2% مع إعلان الشركة نمو أرباحها 439% في 9 أشهر. ووصلت سيولة الأسهم إلى 185 مليون درهم، منها 124.6 مليوناً في دبي، و60.4 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 187.4 مليون سهم، موزعة بواقع 140 مليون سهم في دبي، و47.4 مليوناً بأبوظبي، من خلال 2848 صفقة.

واستحوذ سهما «دبي الإسلامي» و«أرابتك القابضة» على نحو 39% أو ما يعادل 48.1 مليون درهم من سيولة سوق دبي، ليرتفع الأول بنسبة 0.19% وسط تداولات بأكثر من 4.6 ملايين سهم، فيما انخفض الأخير 4.52% بتداولات تخطت 12 مليون سهم، فيما استحوذت أسهم السوق الثانية على النشاط بأبوظبي بقيادة «واحة الزاوية» و«منازل».

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.14% على وقع مكاسب «إعمار العقارية» 0.22%، و«إعمار مولز» 1.03%، و«الاتحاد العقارية» 0.32%، و«داماك» 0.33%، فيما هبط «أرابتك» 4.52%، و«ديار» 0.26%. وصعد قطاع البنوك هامشياً 0.08% مع ارتفاع سهم «دبي الإسلامي» 0.19%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير. وهيمن «دبي الإسلامي» على النشاط في سوق دبي، تلاه سهم «أرابتك». وحقق «الإثمار» أكبر ارتفاع بنسبة 10.34% إلى 0.256 درهم، فيما كان «أرابتك» الأكثر انخفاضاً وأغلق عند 1.9 درهم.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي هبوط قطاع البنوك 0.43% نتيجة تراجع «أبوظبي الأول» 0.77%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.75%، كما نزل قطاع الطاقة 0.21% بعد انخفاض «دانة غاز» 0.43%، و«طاقة» 2.86%، فيما زاد «أدنوك للتوزيع» 1.15%.

وتصدر سهم «واحة الزاوية» النشاط جاذباً 10.7 ملايين من خلال صفقتين فقط، وأغلق مستقراً عند 2.43 درهم، تلاه «منازل» بسيولة 8 ملايين، وارتفع 1.87% إلى 0.435 درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بتداولات بقيمة 7.7 ملايين إلى 5.32 دراهم. وحقق «أبوظبي لبناء السفن»، أكبر ارتفاع بنسبة 10.87% إلى 2.04 درهم، فيما كان «الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية» الأكثر تراجعاً بنسبة 10% إلى 0.89 درهم.

إفصاحات

ـــ أظهرت نتائج أعمال مصرف عجمان خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، تحقيق أرباح 110.16 ملايين درهم مقارنة بنحو 119.8 مليون درهم للفترة المقابلة من العام الماضي.

ـــ يجتمع مجلس إدارة شركة أرامكس الأربعاء، لمناقشة النتائج المالية المرحلية الموحدة المختصرة غير المدققة للربع الثالث، وذلك للمصادقة عليها.

ـــ ارتفعت أرباح «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» إلى 89.23 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 81.38 مليون درهم في الفترة المقارنة من العام الماضي.

ـــ يجتمع مجلس إدارة شركة «الفجيرة لصناعات البناء» في 3 نوفمبر القادم لمناقشة واعتماد البيانات المالية المرحلية عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

ـــ يبحث مجلس إدارة شركة «أغذية» في 31 أكتوبر الموافقة على البيانات المالية المراجعة عن التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.

ـــ يناقش مجلس إدارة شركة «رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض» في 2 نوفمبر البيانات المالية للربع الثالث.