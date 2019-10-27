سوق أبوظبي يمتلك أدوات جذب الاستثمار الأجنبي

المصدر: أبوظبي - البيان

قال خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن سوق أبوظبي لديه البنية التحتية المتطورة سواء التقنية أو التكنولوجية بالإضافة إلى الأدوات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما يتّبع السوق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة والشفافية، وهي من أهم مقومات الجذب والإقناع والثقة لدى المستثمرين الأجانب والمؤسساتيين.

وأوضح أن السوق يتواصل مع شركات القطاع الخاص والحكومي من أجل وضع خريطة طريق للإدراجات الجديدة، مؤكداً أن سوق أبوظبي يعمل بشكل دائم على تحديث البنية التحتية حتي يكون جاهز ومستعد في أي وقت لأي إدراجات أو طروحات أولية.

وأكد أن السوق سيواصل الاستثمار في المستقبل في البنية التحتية، بحيث تكون جاهزة لاستقبال أي أدوات أو منتجات أو أصول قابلة للتداول سواء تقليدية أو رقمية، والاستفادة منها، مشيراً إلى أن هيئة الأوراق المالية خلال اليومين الماضيين عن مسودة تشريع بشأن تداول الأصول الرقمية، وبالتالي لا بد أن نعدل في البنية التحتية للسوق والمنصات، بحيث تتناسب معها وتوفر قيمة مخاطرة أقل للمتداول.

وقال إن السوق تبني نهجاً نخبوياً، حيث تواكب فرق العمل مختلف التقنيات الحديثة بشكل متواصل، بالإضافة إلى البحث المستمر عن أحدث الحلول الذكية والمبتكرة، التي من شأنها الارتقاء بأداء السوق وبمكانته عالمياً، ومن الأمثلة على ذلك منصة «أرقام» التي تستخدم لإدارة الأعمال، حيث تقدم للمستخدم مصادر متعددة للمعلومات، إضافة إلى الاستشارات والتوقعات المحوسبة، لمساعدة المستخدم في عملية اتخاذ القرارات، لا سيما الإدارية منها ومن ناحية أخرى، يتبع البرنامج أساليب ذكية للتنقيب عن البيانات وتحليلها بالإضافة إلى إعداد التقارير لتوفير أكبر قدر من المعلومات، التي تُعرض بشكل متواصل التحديث على لوحة التحكم تبعاً للتغيرات، مع ميزة الوصول السهل للمستخدم من خلال جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي.

وتابع: كما أطلق السوق منصة «سهمي» التي تمكّن المستثمر من الحصول على العديد من الخدمات الرقمية سواء لنفسه أو نيابة عن أبنائه القصر، كما توفر المنصة العديد من الخدمات منها نقل الأوراق المالية بين حسابات المستثمر، وتحويل الأوراق المالية بين الأسواق المالية المختلفة، والتصويت الإلكتروني عن بعد لاجتماعات الجمعية العمومية، هذا بالإضافة إلى إصدار التقارير المختلفة مثل تقرير الأسهم المرهونة، وتقرير حركة حساب المستثمر و تقرير نقل ملكية الأسهم، كما تتميز منصة «سهمي» بالتكامل مع مبادرات الحكومة الذكية (الدخول الذكي، الحكومة المتكاملة).

وأوضح أنه تماشياً مع توجه حكومة أبوظبي نحو التحول الرقمي ولدعم رؤية 2020 لدولة الإمارات، أطلق السوق، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول المحفظة الرقمية لسوق أبوظبي لأوراق المالية، لتوزيع الأرباح النقدية على المستثمرين توفيراً للوقت والجهد.