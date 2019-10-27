سوق أبوظبي للأوراق المالية يعزز العلاقات مع المستثمرين

المصدر: أبوظبي- البيان

عقد سوق أبوظبي للأوراق المالية ورشة عمل للشركات المدرجة حول تعزيز علاقات المستثمرين، ومدى نجاح الشركة في توفير صفحة ومنصة لعلاقات المستثمرين، وحضر الورشة مديرو علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة في السوق.

وتم في بداية الورشة التوضيح بأن السوق قام بإعطاء مهلة محددة للشركات المدرجة فيه منذ بداية هذا العام، لكي تقوم بتجهيز صفحة مستقلة أو منصة لعلاقات المستثمرين تتضمن المعلومات والبيانات التي طلبها السوق في بداية العام، والتي ترتكز إلى نص قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، حيث ألزمت هذه المادة الشركات المدرجة بضرورة تعيين مدير لعلاقات المستثمرين، وفق شروط محددة مثل أن يجيد التحدث والتخاطب باللغتين العربية والإنجليزية وأن يكون حاصلاً على مؤهل علمي بالإضافة إلى خبرة عملية.

وأوضحت المناقشات أنه يتعين على الشركات الالتزام بتوفير كل ما يجب توفيره من المعلومات للمساهمين، ومن هنا فإن هذه الورشة جاءت لتوضح كيفية العمل بشكل جماعي على تعزيز العلاقة بين الشركات والمستثمرين في هذا الشأن، وتحديد دور مدير علاقات المستثمرين هذا، بالإضافة إلى توضيح حقوق المساهمين التي رتبها القانون.

وشهدت ورشة العمل استعراض الأهداف الرئيسية للورشة وهي توضيح شكل العلاقات بين الشركة والمستثمرين، وتوضيح دور مدير علاقات المستثمرين في هذا الشأن ورفع مستوى الاتساق والجودة في الرد على الاستفسارات الواردة من المحللين والمستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز درجة معرفة أصحاب المصالح وفهمهم للبيانات المتعلقة بأداء الشركة.

وأكد خليفة سالم المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة، حرص السوق على دعم ومساعدة الشركات في تعزيز دور مديرو علاقات المستثمرين وكذلك تعزيز العلاقات بين الشركة والمستثمرين.

وأكد أن السوق سيتواصل قريباً مع الشركات للعمل على تنفيذ أهم توصيات هذه الورشة المتمثلة بضرورة قيام جميع الشركات بتعيين مديري علاقات مستثمرين فيها، والعمل على توفير صفحة إلكترونية أو منصة تتضمن كل المعلومات المهمة التي تهم المستثمرين، والتي نصت عليها المادة 35 السالفة الذكر، وأخيراً البدء بمراجعة المواقع الإلكترونية للشركات للتحقق من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بعد انتهاء المهلة الزمنية المحددة لتنفيذ هذه التوصيات.