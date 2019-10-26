مشتريات انتقائية تدعم الأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت الأسهم المحلية ما يناهز 6 مليارات درهم في تداولات الأسبوع الماضي، معززة بعمليات شرائية انتقائية للأجانب والمؤسسات في ظل مساعيهم لاقتناص الفرص المتاحة بالأسواق بالتزامن مع ماراثون إفصاحات الشركات عن نتائجها الفصلية للربع الثالث.

وارتفع سوق أبوظبي بنحو 1.37% إلى مستوى 5163.08 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والصناعة والخدمات، فيما زاد سوق دبي بنحو 0.14% ليقفل عند 2784.11 نقطة، بدعم مكاسب أسهم العقار والاستثمار في مقابل تراجع البنوك والنقل.

ووصلت السيولة الإجمالية الأسبوع الماضي إلى 1.34 مليار درهم، منها 743.3 مليون درهم في سوق دبي، و597.3 مليون درهم في سوق أبوظبي، وجرى تداول 987.9 مليون سهم، موزعة بواقع 772.12 مليون سهم في دبي، و215.8 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 17.8 ألف صفقة.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 114 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 114 مليون درهم، منها 8.6 ملايين درهم للعرب، و20.7 مليون درهم للخليجيين، و84.65 مليون درهم للمواطنين.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 1.51% بعد ارتفاع سهم «أبوظبي الأول» 2.09%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.37% بالرغم من تراجع «أبوظبي التجاري» 0.39%. وزاد قطاع العقار بنسبة 4.6% بعد ارتفاع سهم «الدار» 5%، وذلك في ظل تراجع «رأس الخيمة العقارية» 1.1%.

وصعد قطاع الاتصالات 0.61% نتيجة صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع الطاقة 1.73% بفعل صعود سهم «دانة غاز» 1.18%، و«طاقة» 9.38%، مع استقرار «أدنوك للتوزيع». بينما تراجع قطاع الاستثمار 0.38% بعد تراجع «إشراق» 3.38%، في مقابل ارتفاع «الواحة كابيتال» بنحو 1%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 174.6 مليون درهم، ليغلق عند 15.62 درهماً، تلاه سهم «الدار» بتداولات 85.2 مليون درهم، ليقفل عند 2.31 درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 78 مليون درهم، ليصل عند 7.57 دراهم.

وسجل «أسمنت الخليج» أكبر ارتفاع أسبوعي بنسبة 14.93% إلى 0.793 درهم، تلاه «أبوظبي لبناء السفن» 13.58% إلى 1.84 درهم، ثم «طاقة» 9.38% إلى 0.7 درهم، فيما كان «الوطنية للتكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 19% إلى 0.567 درهم، تلاه «ريم للإستثمار» 11.1% إلى 18.9 درهماً، ثم «أبوظبي الوطنية للتأمين» 8.06% إلى 2.85 درهم.

ومال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار 70 مليون درهم، منها 61.6 مليون درهم للأجانب، و8.14 ملايين درهم للخليجيين، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 70 مليون درهم، موزعة بواقع 11.7 مليون درهم للعرب، و58 مليون درهم للمواطنين.

سوق دبي

ودعم ارتفاع سوق دبي صعود قطاع العقار بنسبة 0.92% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 0.9%، و«إعمار مولز» 1.57%، و«الاتحاد العقارية» 0.32%، و«ديار» 2.96%، و«أرابتك» 2.58%. وارتفع قطاع الاستثمار 0.13% مع ارتفاع «سوق دبي المالي» 0.56% فيما استقر «دبي للاستثمار»، و«شعاع كابيتال» دون تغيير. وانخفض قطاع البنوك 0.17% على أثر هبوط سهم «الإمارات دبي الوطني» 1.19%، رغم ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.76%، و«جي إف إتش» 1.15%. وهبط قطاع النقل 0.2% بعد هبوط سهم «أرامكس» 0.25%، و«الخليج للملاحة» 1.41% مع استقرار «العربية للطيران».

وتصدر «العربية للطيران» النشاط للأسبوع الثاني على التوالي جاذباً 90.78 مليون درهم، ليغلق عند 1.37 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 88.4 مليون درهم، ليقفل عند 12.5 درهماً، ثم «ديار» بتداولات 85.2 مليون درهم، ليصل عند 0.382 درهم.

وحقق سهم «تكافل الإمارات» أكبر ارتفاع بنسبة 4.17% إلى 1.25 درهم، تلاه سهم «ديار» 2.96% إلى 0.382 درهم، ثم «أرابتك» 2.58% عند 1.99 درهم. فيما كان «الرمز كوربوريشن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.94% إلى 0.779 درهم، تلاه سهم «دبي للتأمين»، 4.76% إلى 4 دراهم، ثم «دي إكس بي» 3.76% إلى 0.205 درهم.

واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء في سوق دبي خلال الأسبوع بصافي استثمار 55.4 مليون درهم، منها 3 ملايين درهم للعرب، و52.35 مليون درهم للأجانب، فيما مال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 55.4 مليون درهم، موزعة بواقع 28.86 مليون درهم للخليجيين، و26.5 مليون درهم للمواطنين.

شراء

مالت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو الشراء في تداولات الأسبوع الماضي، بصافي استثمار 55 مليون درهم، منها 48.2 مليون درهم في أبوظبي، و6.7 ملايين درهم في دبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 55 مليون درهم، منها 48.2 مليون درهم في أبوظبي، و6.7 ملايين درهم في دبي.