10.8 مليارات دولار تتدفق على صناديق السندات

المصدر: لندن - رويترز

شهدت صناديق الأسهم العالمية نزوح تدفقات بقيمة 3.8 مليارات دولار في الأسبوع الفائت، بينما سجلت صناديق السندات دخول تدفقات بقيمة 10.8 مليارات دولار فيما أضافت صناديق السلع الأولية 300 مليون دولار لتسجل دخول تدفقات للأسبوع الخامس.

وقفز مؤشر البنك «الثور والدب» الذي يقيس معنويات السوق إلى 2.6 من 1.9 في الأسبوع السابق، بعد 7 أسابيع قضاها في منطقة تشير إلى المراهنة بشدة على الهبوط. ويتراوح المؤشر بين صفر، بما يشير إلى مراهنة كبيرة على الهبوط و«الشراء»، إلى عشرة وهو مستوى يشير إلى مراهنة كبيرة على الصعود و«البيع».

وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش إنه متفائل بشأن الآفاق، ويتوقع أن تتفوق القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية، مثل السندات المرتفعة العائد والنفط والنحاس ومؤشرات الأسهم الكورية الجنوبية والألمانية والصناعات والبنوك على أداء القطاعات التي تتسم بالتقلب وتلك الدفاعية مثل السندات ذات التصنيف الجدير بالاستثمار والدولار الأمريكي.