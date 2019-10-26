اليورو قرب أدنى مستوى في أسبوع مقابل الدولار

المصدر: لندن - رويترز

استقر اليورو أمس قرب أدنى مستوى في أسبوع مقابل الدولار الأمريكي بفعل ترك البنك المركزي الأوروبي الباب مفتوحا أمام تيسير السياسة النقدية لكنه أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير.

واستقر اليورو خلال التعاملات عند 1.1109 دولار، بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع الذي بلغه أول من أمس عند 1.1094 دولار. واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية عند 97.66. وكانت الكرونة السويدية أيضا في منطقة محايدة، ليجري تداولها عند 10.72 مقابل اليورو.

وتكبد الجنيه الاسترليني خسائر مقابل الدولار وجرى تداوله عند 0.2 % إلى 1.2835 دولار ومقابل اليورو، تراجع سعر الاسترليني 0.2% إلى 86.55 بنساً.