الذهب يصعد والبلاديوم يحلّق إلى ذروة تاريخية

المصدر: لندن - رويترز

قفز الذهب نحو 1% إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع أمس، بينما بلغ البلاديوم ذروته على الإطلاق بدعم من نقص في إمدادات المعدن الذي يستخدم في تحفيز التفاعلات الكيماوية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1511.55 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات بعد أن بلغ في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ الثالث من أكتوبر عند 1517.70 دولاراً وصعد المعدن نحو 1.5% خلال الأسبوع وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7% إلى 1514.40 دولاراً.

وانخفض سعر البلاديوم 0.5% إلى 1768.76 دولاراً بعد أن بلغ في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1785.50 دولاراً.

وقفزت الفضة 2.7% إلى 18.24 دولاراً للأوقية بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ 25 سبتمبر عند 18.33 دولاراً وارتفع المعدن نحو 4% خلال الأسبوع.