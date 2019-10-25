6 مليارات درهم مكاسب الأسهم في أسبوع «قنص الفرص»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت الأسهم المحلية نحو 6 مليارات درهم في تداولات الأسبوع الماضي معززة بعمليات شرائية للأجانب والمؤسسات في ظل مساعيهم لاقتناص الفرص المغرية بالأسواق بالتزامن مع «مارثون» إفصاحات الشركات عن نتائجها الفصلية للربع الثالث.

وارتفع سوق أبوظبي 1.37% إلى 5163.08 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والصناعة والخدمات، فيما زاد سوق دبي 0.14% إلى 2784.11 نقطة بدعم مكاسب العقار والاستثمار.

ووصلت السيولة خلال الأسبوع إلى 1.34 مليار درهم، منها 743.3 مليون درهم في سوق دبي و597.3 مليوناً في سوق أبوظبي وتم تداول 987.9 مليون سهم موزعة بواقع 772.12 مليون سهم في دبي و215.8 مليوناً في أبوظبي من خلال 17.8 ألف صفقة.

وعزز ارتفاع الأسهم القيادية مكاسب الأسواق حيث صعدت أسهم «سوق دبي» 0.56% بينما في أبوظبي ارتفع «طاقة» 9.4% واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 114 مليون درهم فيما مال العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.