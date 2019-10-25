مشتريات أجنبية للأسهم القيادية تدعم أداء الأسواق

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ارتفعت الأسهم المحلية بنحو طفيف في ختام جلسة أمس وربح رأسمالها السوقي 781 مليون درهم معززة بمشتريات أجنبية استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك، في وقت شهدت السيولة تحسناً نسبياً مع تجاوزها 350 مليون درهم للمرة الأولي منذ عدة أسابيع.

وارتفع سوق دبي 0.14% أو ما يعادل 4 نقاط ليغلق عند 2784.11 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والنقل، في مقابل انخفاض الاستثمار. فيما صعد سوق أبوظبي بنحو 11.28 نقطة أو ما نسبته 0.22% ليصل إلى 5163.09 نقطة بدعم مكاسب أسهم البنوك والطاقة والعقار.

ووصلت السيولة الإجمالية إلى 365.14 مليون درهم، موزعة بواقع 200.9 مليون في دبي و164.2 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 233.4 مليون سهم منها 158.3 مليوناً في دبي و75.14 مليوناً بأبوظبي، من خلال تنفيذ 3936 نقطة. ونشطت التداولات على 4 أسهم وهي: «الإمارات دبي الوطني» و«العربية للطيران» و«الدار» و«أبوظبي الأول» مع استحواذها على نحو 38% أو ما يعادل 137.3 مليون درهم من السيولة الإجمالية.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 0.7% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 1.13% و«إعمار مولز» 1.04% و«إعمار للتطوير» 0.98%، فيما انخفض «أرابتك» 0.5% و«داماك» 0.77% و«الاتحاد العقارية» 1.86%. وزاد قطاع البنوك هامشياً بنسبة 0.07% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.19% واستقر «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير.

وزاد قطاع النقل 0.26% مع ارتفاع «العربية للطيران» 0.73% فيما استقر «أرامكس» وانخفض «الخليج للملاحة» 1.13% مع إعلان الشركة ارتفاع خسائرها إلى 45.9 مليون درهم خلال 9 أشهر. بالعكس، انخفض قطاع الاستثمار 1.47% مع تراجع «سوق دبي» 1.54% و«دبي للاستثمار» 1.54% و«شعاع» 0.53%.

وهيمن «الإمارات دبي الوطني» على التداولات جاذباً سيولة بنحو 35.18 مليون درهم ليغلق مستقراً عند 12.5 درهماً، ثم «العربية للطيران» مستقطباً 30.3 مليون درهم ليصل عند 1.37 درهم، يليه «أملاك للتمويل» بسيولة 24.07 مليون درهم ليقفل عند 0.55 درهم. وحقق «مصرف السلام» أكبر نسبة ارتفاع بنحو 2.15% إلى 0.95 درهم، فيما كان «أملاك» الأكثر انخفاضاً بنحو 5.15%.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.35% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.77%، مقابل انخفاض «أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الإسلامي» و«مصرف الشارقة» بنحو 1.17% و0.92% و0.81% على التوالي. وارتفع قطاع العقار بنسبة 1.2% مع صعود «الدار» 1.32%. وصعد قطاع الطاقة مع ارتفاع «طاقة» 12.9%. وهبط قطاع الاتصالات 0.6% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وانخفض قطاع الاستثمار 0.16% مع هبوط «إشراق» 0.53% فيما استقر «الواحة كابيتال» دون تغيير.

وتصدر «الدار» التداولات مستقطباً سيولة بنحو 40 مليون درهم ليغلق عند 2.3 درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 31.6 مليون درهم ليصل عند 15.62 درهماً، يليه «اتصالات» بتداولات 20.8 مليون درهم ليقفل عند 16.6 درهماً. وحقق سهم «أبوظبي لبناء السفن» أكبر ارتفاع صاعداً بالحد الأعلى بنسبة 15% إلى 1.84 درهم، فيما كان «وطنية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% إلى 0.56 درهم.

توصية

أعلن مجلس إدارة شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية، أمس، أنه قرر التوصية للجمعية العمومية المقرر انعقادها في مارس المقبل، بالانسحاب الاختياري من بورصة الكويت. وقالت الشركة، في بيان لبورصة الكويت، إن هذا القرار جاء بعد زيادة رسوم الاشتراك السنوية للشركات المدرجة ببورصة الكويت. وأوضح البيان أن طلباً تقدمت به الشركة بتخفيض الرسوم المقررة عليها قوبل «بالرفض». والشركة هي شركة مساهمة عامة إماراتية أُسّست في 1979، وأُدرجت في بورصة الكويت في 1990، ويبلغ رأس مالها المدفوع 608 ملايين درهم. الكويت - رويترز

إفصاحات

ـــ يجتمع مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» الثلاثاء لمناقشة البيانات المالية للربع الثالث.

ـــ أعلنت شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير عقد اجتماع مجلس الإدارة الأربعاء لمناقشة البيانات المالية للربع الثالث.

ـــ أعلن «بنك الاستثمار» تأجيل اجتماع مجلس إدارته الذي كان مقرراً أمس إلى الخميس المقبل للنظر في أمور تتعلق بأعمال البنك.

ـــ يجتمع مجلس إدارة شركة «الخليج الاستثمارية» في 31 أكتوبر الجاري للتصديق على البيانات المالية للربع الثالث والتصديق على تعديل الصلاحيات المالية للعضو المنتدب، والموافقة على تخويل لجنة التدقيق صلاحيات المجلس في اعتماد البيانات المالية للشركة.