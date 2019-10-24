ناسداك ترحب بإدراج صكوك الشارقة

رحبت ناسداك دبي أمس بإدراج صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي من قبل إمارة الشارقة. يذكر أن هذا هو الإدراج الثاني للصكوك من قبل إمارة الشارقة في بورصة ناسداك دبي، بعد إدراجها صكوكاً بقيمة 1 مليار دولار أمريكي في شهر أبريل هذا العام. وبلغت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة من قبل إمارة الشارقة في البورصة 4.2 مليارات دولار أمريكي في خمسة إدراجات، بعد أول إدراج لها في عام 2014.

وصل إجمالي قيمة الصكوك المدرجة لدى الأسواق في دبي إلى 63.7 مليار دولار أمريكي، مما يعزز مكانة دبي كأحد أكبر المراكز في العالم لإدراج الصكوك من حيث القيمة.