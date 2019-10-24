"الأوراق المالية" تصدر قراراً بشأن المعلومات الجوهرية التي تؤثر في سعر الورقة المالية

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، قراراً بشأن تعريف المعلومات الجوهرية التي يقصد بها أي معلومة أو حدث أو قرار أو واقعة من شأنها التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في سعر الورقة المالية أو حركة أو حجم تداولها أو في قرار المستثمر.

وأوضح القرار أن المعلومات أو القرارات المتعلقة بـ13 حالة رئيسة تعد معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها فوراً، وتشمل توزيع الأرباح، زيادة أو تخفيض رأس المال، التغيير في أعضاء مجلس إدارة الشركة أو إدارتها التنفيذية العليا، تغيير نشاط الشركة أو غرضها، عمليات الاستحواذ أو الاندماج، إعادة الهيكلة أو التصفية الاختيارية أو الإفلاس للشركة أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة، تقرير التصنيف الائتماني، التغييرات المهمة على أصول الشركة متى بلغت نسبتها 5% فأكثر من رأس مالها.

كما تشمل أيضاً العقود أو الالتزامات المالية التي تبرمها الشركة أو تلغيها متى بلغت نسبتها 5% من رأس المال، إصدار السندات أو الصكوك، الصفقات والتعاملات مع الإطراف ذات العلاقة، توقف الشركة أو أحد فروعها أو الشركة الأم أو التابعة.