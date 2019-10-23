83 شركة تتقدم بطلبات للانضمام لمختبر سوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال محمد جواد شالوه، مساعد مدير إدارة منع الجريمة المالية في سوق أبوظبي العالمي، إن المختبر التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي استقبل حتى الآن طلبات 83 شركة تعمل في قطاع التكنولوجيا المالية، منها 30 شركة عاملة، وشركتان أتمتا متطلبات المختبر وحصلتا على الترخيص الكامل.

وأكد شالوه وهو أيضاً المتحدث الرسمي باسم مهرجان «فينتك أبوظبي 2019»، في تصريحات للصحفيين أمس، أن المختبر التنظيمي يعد إحدى المبادرات المبتكرة لسوق أبوظبي العالمي بهدف توفير بيئة آمنة للأعمال المتكاملة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وتمكين هذه الشركات من اختبار منتجاتها المالية مع فئة معينة من العملاء وذلك لضمان سلامة هذه المنتجات قبل إطلاقها لعموم العملاء والمستثمرين.

وأوضح أن هناك دعماً متزايداً لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة من خلال برامج الدعم الحكومية، مؤكداً أن سوق أبوظبي العالمي يعمل مع الشركاء لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه رواد الأعمال والمستثمرين في القطاع التكنولوجي.

وشدد شالوه على أهمية إطلاق «مبادلة للاستثمار» أول صندوقين استثماريين في شركات التكنولوجيا الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحاً أن قطاع التكنولوجيا المالية يعتبر قطاعاً ناشئاً، ويواجه تحديات على المستوى العالمي، وهذا الأمر طبيعي بالنظر إلى حداثة القطاع، فيما يجري العمل على تحقيق تقارب بين القطاع المالي التقليدي، ومدى قابليته للعمل مع قطاع التكنولوجيا المالية.

وأشار إلى أن المعارض التي تقام على غرار فعاليات منتدى الاستثمار ومهرجان فيتنك أبوظبي، تسهل من عملية التواصل مع المستثمرين للحصول على تسهيلات وامتيازات للتشجيع على الاستثمار في هذا القطاع.