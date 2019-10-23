الأسهم تربح 5 مليارات بدعم مشتريات الأجانب والمؤسسات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

استعادت الأسهم المحلية مسارها الصاعد في ختام جلسة أمس وربح رأسمالها السوقي 5 مليارات درهم، مدعومة بعمليات شراء للأجانب والمؤسسات استهدفت الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقار.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.86% أو ما يعادل 23.83 نقطة إلى مستوى 2787.72 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والنقل والاستثمار والاتصالات، فيما ربح سوق أبوظبي نحو 33.52 نقطة أو ما نسبته 0.66% ليغلق عند 5135.94 نقطة، بدعم مكاسب البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات.

وبقيت سيولة الأسهم دون 300 مليون درهم مع بلوغها أمس 284.5 مليون درهم، منها 158 مليوناً في دبي، و126.5 مليوناً بأبوظبي، وجرى التداول على 237.37 مليون سهم، موزعة بواقع 196.7 مليون سهم في دبي، و40.67 مليوناً بأبوظبي، من خلال 3968 صفقة.

واستحوذ سهم «ديار» على أكثر من 25% من سيولة سوق دبي بعدما اجتذب سيولة بنحو 40.8 مليون درهم بعد التداول على 103.4 ملايين سهم من خلال 788 صفقة، وأغلق مرتفعاً 10.5%، وذلك رغم إعلان الشركة وصول خسائرها المتراكمة إلى 1540 مليون درهم، تشكّل 26.6% من رأس مالها البالغ 5778 مليوناً.

سوق دبي

ودعم ارتفاع سوق دبي صعود قطاع العقار بنسبة 1.06% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 1.36%، و«الاتحاد العقارية» 0.64%، و«أرابتك» 0.51%، و«ديار» 10.5%، كما ارتفع قطاع البنوك 0.88% بعد مكاسب سهم «دبي الإسلامي» 1.14%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.81%، و«جي إف إتش» 0.34%.

وزاد قطاع الاستثمار 1.35% مع نمو سهم «دبي للاستثمار» 1.56%، و«سوق دبي المالي» 1.12%، فيما استقر «شعاع كابيتال» دون تغيير، وارتفع قطاع النقل 0.58% مع ارتفاع «العربية للطيران» 0.74%، و«أرامكس» 0.5%.

وتصدر سهم «ديار» التداولات مستقطباً سيولة 40.8 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 19.4 مليوناً، ليصل عند 12.5 درهماً، ثم «العربية للطيران» بتداولات 18.87 مليون درهم، ليقفل عند 1.36 درهم. وحقق سهم «ديار» أكبر ارتفاع بنحو 10.5% إلى 0.4 درهم، فيما كان «دبي للتأمين» الأكثر تراجعاً بنسبة 4.76% إلى 4 دراهم.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.66% بدعم مكاسب سهم «أبوظبي الأول» 0.65%، و«أبوظبي التجاري» 0.79%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.31%، وزاد قطاع العقار 0.29% مع ارتفاع «الدار 0.45%، بالرغم من تراجع «رأس الخيمة العقارية» 1.98%. وصعد قطاع الاتصالات 1.09% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وارتفع الاستثمار 0.47% مع صعود «الواحة كابيتال» 0.98%، في مقابل تراجع «إشراق» 0.51%. هذا وتماسك قطاع الطاقة بعد ارتفاع «دانة غاز» 0.2%، فيما استقر «طاقة»، وتراجع «أدنوك للتوزيع» 0.38%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً سيولة 29 مليون درهم، مغلقاً عند 15.44 درهماً، تلاه سهم «اتصالات» بتداولات 25.86 مليون درهم، ليقفل عند 16.68 درهماً، ثم «أبوظبي التجاري» جاذباً 18.18 مليون درهم، ليصل عند 7.62 دراهم، وحقق سهم «الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية» أكبر ارتفاع بنسبة 10% إلى 0.99 درهم، فيما كان «أركان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.82% إلى 0.46 درهم.

الأجانب والمؤسسات

مال المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 52 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 52 مليوناً موزعة بواقع 4.2 ملايين للعرب، و10.5 ملايين للخليجيين، و37.3 مليوناً للمواطنين.

واتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار 20 مليوناً، منها 1.11 مليون درهم في دبي، و18.5 مليوناً بأبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 20 مليون درهم، موزعة بواقع 1.11 مليون درهم في دبي، و18.5 مليوناً في أبوظبي.

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