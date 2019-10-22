عبيد الطاير يبحث التعاون مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين

المصدر: واشنطن - البيان

اجتمع معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية مع مجموعة من كبار المسؤولين في صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، لبحث التعاون مع المؤسستين، كما حضر حفل استقبال البنوك الإماراتية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين والتي انطلقت مؤخراً في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكد عبيد الطاير أهمية مشاركة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في هذه الاجتماعات لمناقشة المواضيع والملفات المتعلقة بالاقتصاد العالمي، والسياسات المالية والنقدية الدولية، وسبل القضاء على الفقر، وتحقيق التنمية الاقتصادية في المنطقة.

وقال معاليه: تشكل هذه الاجتماعات منصة هامة لتبادل الخبرات والاجتماع مع كبار المسؤولين والخبراء الدوليين، لبحث أطر توطيد أواصر العمل والتعاون المشترك مع مختلف الدول والمنظمات المالية، والاستفادة من خبراتهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

ونوّه معاليه في كلمته خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين إلى أن الإمارات حققت إنجازات هامة على صعيد تعزيز بنيتها التحتية وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات المالية، وتحرص على الاستمرار في العمل على اعتماد سياسات شاملة قائمة على أفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية الإدارية بما يساهم في تعزيز إدارة المخاطر في القطاع المالي والاقتصادي في الدولة.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تحسين وتطوير بنيتها التحتية بشكل دائم بهدف تحسين جاذبيتها لرواد الأعمال والمستثمرين الدوليين من خلال الاستثمار في اقتصاد المعرفة مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين والروبوتات وغيرها.

وحضر معاليه على هامش الاجتماعات السنوية، اجتماع كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولى مع وزراء مالية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووجه لها التهنئة على اختيارها لمنصب المدير العام لصندوق النقد الدولي، مشيدًا بما تتمتع به من كفاءة وخبرات كبيرة في هذا المجال والذي سينعكس بدوره وبشكل إيجابي على علاقة الإمارات مع الصندوق.

وتم خلال الاجتماع النقاش حول سبل تعزيز علاقات التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة من خلال العمل المشترك في مشاورات المادة الرابعة، والمشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات.

حفل استقبال

نظمت وزارة المالية على هامش الاجتماعات السنوية حفل استقبال البنوك الإماراتية للتعريف بأهمية القطاع المالي وممكّناته في دولة الإمارات والترويج لأهم النجاحات والإنجازات التي حققها القطاع على مدى الأعوام الأخيرة، بالتعاون مع المصرف المركزي وسوق أبوظبي العالمي وسوق دبي المالي العالمي وبنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي.