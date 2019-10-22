الأسهم تتحرك في نطاقات ضيقة ترقباً لنتائج الشركات

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

واصلت الأسهم المحلية التحرك في نطاقات ضيقة بختام جلسة أمس في ظل غياب المحفزات مع سيطرة الترقب على المعنويات انتظاراً لمزيد من الإفصاحات عن الأرباح الفصلية للشركات المدرجة. وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.25% إلى مستوى 5102.42 نقطة، مع صعود أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة السلع، فيما تراجع سوق دبي هامشياً بنسبة 0.08% عند مستوى 2763.89 نقطة، مع تراجع أسهم العقار والبنوك والاستثمار.

واستحوذت 4 أسهم وهي: «أبوظبي الأول» و«العربية للطيران» و«دبي الإسلامي» و«أبوظبي التجاري» على 40% من السيولة الإجمالية البالغة 237.2 مليون درهم، منها 121.8 مليون درهم في دبي، و115.4 مليونا في أبوظبي، وجرى التداول على 145.7 مليون سهم، موزعة بواقع 113.3 مليون سهم في دبي، و32.4 مليونا في أبوظبي، من خلال 3635 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 0.11% مع نزول «إعمار العقارية» 0.45%، و«الاتحاد العقارية» 0.63%، و«ديار» 2.43%، فيما ارتفع «داماك» 1.44%، و«إعمار للتطوير» 1.74%، وهبط قطاع البنوك 0.34% بعد هبوط «الإمارات دبي الوطني» 0.8%، بينما استقر «دبي الإسلامي».

وتراجع قطاع الاستثمار 1% مع هبوط «دبي للاستثمار» 1.54%، فيما ارتفع «شعاع كابيتال» 1.08% واستقر «سوق دبي المالي». بينما صعد قطاع النقل بنسبة 0.97%، مع صعود «العربية للطيران» 1.5%، و«أرامكس» 0.76%، فيما نزل «الخليج للملاحة» 1.41%.

وتصدر سهم «العربية للطيران» النشاط مستقطباً سيولة 18.6 مليون درهم، ليغلق عند 1.35 درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بتداولات 18.2 مليونا، ليستقر عند 5.28 دراهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 13 مليونا ليقفل عند 12.4 درهما. وحقق سهم «أمان»، أكبر ارتفاع بنسبة 7.73% إلى 0.474 درهم، فيما كان «أملاك»، الأكثر انخفاضاً بنسبة 4% إلى 0.528 درهم.

سوق أبوظبي

ودعم صعود أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.17% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.26%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.19% فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 0.13%. وزاد قطاع العقار 0.9% مع نمو سهم «الدار» 0.9% في ظل تراجع «رأس الخيمة العقارية» 0.87%.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.46% مع صعود «إشراق» 1.55%، واستقرار «الواحة كابيتال». كما ارتفع قطاع الاتصالات 0.36% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وصعد قطاع الطاقة 0.13% على وقع ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.38%، فيما استقر سهما «دانة غاز»، و«طاقة».

وهيمن «أبوظبي الأول» على التداولات مستقطباً سيولة 41.46 مليونا ليغلق عند 15.34 درهما، تلاه «أبوظبي التجاري» بتداولات 17.24 مليونا ليقفل عند 7.56 دراهم. وحقق سهم «أسمنت رأس الخيمة» أكبر ارتفاع بنسبة 5.64% عند 0.86 درهم، فيما كان «الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% إلى 0.9 درهم.

إفصاحات

يجتمع مجلس إدارة شركة تكافل الإمارات - تأمين الخميس لمناقشة النتائج المالية للربع الثالث من العام الحالي.

يجتمع مجلس إدارة شركة «رأس الخيمة العقارية» في 26 أكتوبر الجاري لمناقشة البيانات المالية للشركة في الربع الثالث من العام الجاري.

يجتمع مجلس إدارة «بنك أبوظبي الأول» في 24 أكتوبر الجاري لاعتماد البيانات المالية للربع الثالث من العام الجاري.