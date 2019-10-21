السندات الصينية في «ناسداك دبي» تتجاوز 6 مليارات دولار

المصدر: دبي - البيان

رحبت ناسداك دبي أمس بإدراج سندين صينيين بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار (3.675 مليارات درهم) من قبل البنك الصناعي والتجاري الصيني، أكبر بنك في العالم من حيث قيمة الأصول.

وبإدراج السندين اللذين تبلغ قيمة كل منهما 500 مليون دولار، تصل القيمة الإجمالية لمجموع السندات المدرجة من قبل البنك الصيني في ناسداك دبي إلى 4.56 مليارات دولار عبر تسعة إدراجات. وتعد هذه أكبر قيمة لإدراجات السندات في البورصة من قبل جهة إصدار خارجية، وقد تم إصدار جميع السندات من قبل فرع البنك في دبي.

ووفقاً لحسابات «البيان الاقتصادي»، تصل القيمة الإجمالية للسندات الصينية المدرجة في سوق ناسداك دبي إلى 6.06 مليارات دولار (22.3 مليار درهم)، تمثل 34.2% من إجمالي السندات التقليدية الحالية المدرجة في السوق وقيمتها 17.7 مليار دولار (65 مليار درهم).

وذكرت مجلة «ميد» الأمريكية أن إدراج السندين يؤكد أن دبي باتت بالفعل مركزاً حقيقياً للتجارة الصينية.

وأكدت في تقرير أن الإدراج يعكس حقيقة مهمة مفادها أن بكين باتت تَعتبِر دبي مصدراً مهماً للسيولة، فضلاً عن كونها مركزاً تجارياً يحظى بموقع استراتيجي بالغ الأهمية، ومن المتوقع لها أن تضطلع بدور بالغ الأهمية في نجاح المبادرة الصينية التجارية الشهيرة «الحزام والطريق».