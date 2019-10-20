«المالية» تبحث توسيع آفاق التعاون مع الولايات المتحدة وجيرسي

المصدر: واشنطن - البيان

اجتمع معالي عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، أول من أمس، مع ستيفن منوشن، وزير الخزانة الأمريكي، للتباحث حول التطورات المتعلقة بالأسواق المالية والنقدية المحلية والدولية، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية بين الدولتين الصديقتين.

جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة لتوطيد العلاقات الدولية للإمارات.

حضر الاجتماع الذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، يوسف العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة.

وأعرب الطاير عن أمله في زيادة التعاون بين الإمارات والولايات المتحدة التي تربطهما علاقات تعاون استراتيجية وصداقة وثيقة في مختلف المجالات الاقتصادية. وقال: تحرص وزارة المالية على توطيد علاقات الدولة مع الولايات المتحدة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية وآفاق التعاون المشترك بين الدولتين الشقيقتين لتشمل كل المجالات ذات المصلحة المشتركة وخاصة في المجالين الاقتصادي والمالي.

جيرسي

من ناحية أخرى، التقى معالي عبيد الطاير مع السيناتور آيان غورست، وزير العلاقات الخارجية في حكومة جيرسي. وبحث الجانبان فرص التعاون المستقبلية وإمكانات وسبل تعزيزها، خاصة في مجال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وآخر التطورات المتعلقة بتوقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات التي من شأنها تحفيز وزيادة النشاط التجاري والاستثماري المتبادل بين البلدين الصديقين.

وأكد الطاير أهمية توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات.