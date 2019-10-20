تعاون بين محاكم مركز دبي المالي العالمي و«الإمارات للمزادات»

المصدر: دبي - البيان

وقعت محاكم مركز دبي المالي العالمي اتفاقية تعاون مع شركة الإمارات للمزادات بهدف تعزيز أطر التعاون بين الجانبين لتنظيم مشاريع تصفية الأصول وبيع الحجوزات، وتمهيد الطريق للمساعدة في تنفيذ أحكام المحكمة.

وقال القاضي عمر المهيري، نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: إن علاقتنا مع الإمارات للمزادات علاقة طويلة الأمد واتفاقية التعاون ستساهم في تحقيق كفاءة وسلاسة لمستخدمي المحاكم، كما ستعمل على تعزيز مكانة المحاكم وسمعتها باعتبارها واحدة من المحاكم التجارية الرائدة في العالم من خلال تحقيق أعلى معايير الخدمة، كجزء من مبادراتنا المستمرة.

تميز

من جهته، قال عبدالله مطر المناعي: نحن سعداء بالتعاون مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، لتعزيز خبراتنا من خلال ريادتها وتميزها القضائي وكفاءة خدماتها، في مجال حل المنازعات المعقدة والعابرة للحدود، نظراً لتمتعها بالكفاءات والخبرات اللازمة التي تساعدها على تقديم التوجيه الشامل لشركائها من خلال نخبة مختارة من القضاة ذوي الخبرة الدولية في كافة جوانب الأعمال التجارية والمالية.

ولفت إلى أن «الإمارات للمزادات» ستعمل على استثمار خبراتها وتجاربها لتسريع وتبسيط إجراءات المزادات العلنية عبر طرق وآليات متنوعة من خلال استخدام أحدث الأنظمة والأساليب المبتكرة التي ترقى إلى أعلى معايير الأمان وسهولة الاستخدام.

وأوضح أن «الإمارات للمزادات» تغلبت على كافة التعقيدات والصعوبات والتحديات المتعلقة بعملية البيع التنفيذي بحكم طبيعته الإجرائية والفنية والتجارية، وبالمواءمة مع كافة النصوص القانونية الإجرائية المختلفة على مدار ما يقارب العقد من الزمن، من الإعداد للبيع التنفيذي واستيفاء كافة الإجراءات القانونية، فضلاً عن إزالة كافة القيود الواردة على المال المنفذ عليه لدى كافة الجهات المعنية في وقت قياسي، وتوفير كافة أوجه الدعم اللوجيستي من معدات وتكنولوجيا ومنشآت وكادر بشري متخصص ومحترف.