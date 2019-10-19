الطاير يبحث مع وزير الخزانة الأمريكي تطورات أسواق المال

المصدر: وام

بحث عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية مع ستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكي التطورات المتعلقة بالأسواق المالية والنقدية المحلية والدولية ومناقشة سبل تعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية بين الدولتين الصديقتين.

حضر الاجتماع الذي عقد يوم أمس الجمعة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب عبيد حميد الطاير عن أمله في زيادة التعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية التي تربطهما علاقات تعاون استراتيجية وصداقة وثيقة في مختلف المجالات الاقتصادية. مؤكدا حرص وزارة المالية على توطيد علاقات الدولة مع الولايات المتحدة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية وآفاق التعاون المشترك بين الدولتين الشقيقتين لتشمل كافة المجالات ذات المصلحة المشتركة وخاصة في المجالين الاقتصادي والمالي.

وكان عبيد حميد الطاير قد ترأس مؤخراً الوفد الإماراتي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين والتي انطلقت فعالياتها مؤخراً في العاصمة الأمريكية واشنطن وتختتم غدا.