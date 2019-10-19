تقلّبات الأسهم تمنح الأجانب فرص اقتناص الصفقات

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

تباين إغلاقات الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي، إذ صعد سوق أبوظبي مستمداً الدعم من مكاسب أسهم البنوك والعقار، بينما هبط سوق دبي متأثراً بتراجع أسهم «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي»، في وقت استمر المستثمرون الأجانب في الشراء وبناء مراكز مالية جديدة واقتناص أفضل الصفقات مع شراء الأسهم الرخيصة المغرية مع تقلبات أسعار الأسهم بالتزامن مع انطلاق «ماراثون» النتائج الفصلية.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.39% ليغلق عند 5093.29 نقطة، مستفيداً من أسهم البنوك والعقار والتأمين والسلع والخدمات، فيما تراجع سوق دبي بنسبة 1% عند مستوى 2780 نقطة، مع هبوط أسهم البنوك والعقار في مقابل ارتفاع النقل والاستثمار.

ووصلت سيولة الأسهم الأسبوعية إلى 2.2 مليار درهم، منها 1.67 مليار درهم أو ما نسبته 76% في دبي، و552.4 مليون درهم في أبوظبي، وجرى التداول على نحو ملياري سهم، موزعة بواقع 1.89 مليار سهم في دبي، و225 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 28.4 ألف صفقة.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، مالت تداولات المستثمرين الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 225.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 225.4 مليون درهم، منها 19.17 مليون درهم للعرب، و25 مليون درهم للخليجيين، و181.2 مليون درهم للمواطنين.

سوق أبوظبي

دعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.48% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.53%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.71%، فيما استقر «أبوظبي التجاري»، وصعد قطاع العقار 3.65% مع ارتفاع «الدار» 3.77%، و«رأس الخيمة العقارية» 2.02% واستقر قطاع الاتصالات مع ثبات سهم «اتصالات».

بينما انخفض قطاع الطاقة 1.73%، مع انخفاض «دانة غاز» 1.28%، و«طاقة» 3.47% و«أدنوك للتوزيع» 1.88% كما تراجع قطاع الاستثمار 1.77% على أثر هبوط «إشراق» 1.28%، و«الواحة كابيتال» 1.94%.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» التداولات الأسبوعية في سوق العاصمة، بقيمة 117.7 مليون درهم، مغلقاً عند 15.3 درهماً، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة بقيمة 107.5 ملايين درهم، مغلقاً عند 7.6 دراهم، ثم سهم «الدار» بسيولة بقيمة 76.4 مليون درهم، وأقفل عند 2.2 درهم.

وحقق سهم «الجرافات البحرية الوطنية» أكبر ارتفاع بنسبة 15% إلى 3.45 دراهم، ثم «الإمارات لتعليم قيادة السيارات»، بنسبة 7.25% إلى 8.58 دراهم، يليه «أركان» 7.1% إلى 0.498 درهم، فيما كان «أبوظبي لبناء السفن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 14.29% إلى 1.62 درهم، يليه «القدرة القابضة»، 8.14% إلى 0.835 درهم، ثم «الخليج الاستثمارية» بنسبة 7.98% إلى 1.5 درهم.

اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 75.8 مليون درهم، منها 1.18 مليون درهم للخليجيين، و74.6 مليون درهم للأجانب، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 75.8 مليون درهم، منها 7.8 ملايين درهم للعرب، و67.95 مليون درهم للمواطنين.

سوق دبي

وضغط انخفاض قطاع البنوك بنسبة 2.2% على سوق دبي وتأثر القطاع بتراجع «دبي الإسلامي» 0.94%، والإمارات دبي الوطني«3.8%، كما انخفض قطاع العقار 0.6% مع هبوط»إعمار العقارية«2.64%، في مقابل ارتفاع»أرابتك«7.78%، و»ديار«5.7%، والاتحاد العقارية» 1.94% و«إعمار مولز» 2.14% و«إعمار للتطوير» 1.23%، و«داماك» 0.55%.

وصعد قطاع النقل 0.6% مع ارتفاع «العربية للطيران» 3.01%، و«الخليج للملاحة» 0.28%، في مقابل تراجع «أرامكس» 1.23%. وزاد قطاع الإستثمار 0.7% نتيجة ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.79%، و«سوق دبي المالي» 0.68%، مع استقرار «شعاع كابيتال».

وتصدر سهم «العربية للطيران» التداولات في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 313.8 مليون درهم، ليغلق عند 1.37 درهم، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات 208 ملايين درهم، ليقفل عند 12.65 درهماً، ثم سهم «إعمار العقارية» بسيولة 129.7 مليون درهم ليغلق عند 4.43 دراهم.

وتصدر «أملاك للتمويل» الأسهم الرابحة مع صعوده 10.45% إلى 0.56 درهم، تلاه «المصرف الخليجي التجاري» بارتفاع 10.21% إلى 0.518 درهم، ثم «مصرف السلام البحرين» بنسبة 7.81% إلى 0.952 درهم، فيما كان سهم «سلامة للتأمين» الأكثر انخفاضاً وتراجع 9.53% إلى 0.579 درهم، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» بنحو 3.8% إلى 12.65 درهماً، ثم «تكافل الإمارات» بنسبة 3.23% إلى 1.2 درهم.

وانفرد الأجانب بالشراء في سوق دبي بصافي استثمار 150.8 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 150.8 مليون درهم، موزعة بواقع 11.3 مليون درهم للعرب، و26.2 مليون درهم للخليجيين، و113.25 مليون درهم للمواطنين.

أداء

تباين أداء المؤسسات والمحافظ الاستثمارية خلال الأسبوع الماضي، حيث اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي، بصافي استثمار 76.5 مليون درهم، بينما اتجهت نحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 210.4 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي بصاف 210.4 ملايين درهم محصلة شراء، ونحو البيع في أبوظبي، بصافي استثمار 76.5 مليون درهم.