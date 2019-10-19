«سوق لندن للأوراق المالية» يبحث عن مدير جديد

المصدر: لندن - د ب أ

بدأت شركة سوق لندن للأوراق المالية في البحث عن خليفة للمدير المالي الحالي للشركة في الوقت الذي تسعى فيه إلى إتمام صفقة ضخمة.

وأوردت وكالة «بلومبرغ» أن المدير المالي للشركة ديفيد وارن سيتقاعد عن منصبه، وسيتنحى عن مقعده في مجلس إدارة الشركة، بنهاية عام 2020، في أعقاب إعلان الشركة أمس عن نتائجها للربع الثالث والتي تجاوزت التوقعات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الشركة إلى إتمام صفقة بقيمة تتجاوز 27 مليار دولار لبيع شركة «ريفينتيف» للمعلومات المالية.

وواجه ديفيد شويمر، المدير التنفيذي للشركة، حالة من الاضطراب الشهر الماضي عندما قدمت شركة هونغ كونغ للأوراق المالية والمقاصة عرض استحواذ مفاجئ لشراء بورصة لندن التي يعود تاريخها إلى 3 قرون وهو ما أبعده لفترة عن تسوية أدق تفاصيل صفقته الخاصة التي أعلنها في أغسطس الماضي.

وتراهن شركة سوق لندن للأوراق المالية على المستقبل مدفوعة بالبيانات، عوضاً عن التداول المتقلب.

وقالت الشركة إن عائداتها خلال الربع الثالث من العام الحالي زادت 12 % إلى 587 مليون جنيه استرليني ( 754 مليون دولار) مدفوعة بأعمال المقاصة التي تنفذها .