الأسهم تتباين بنهاية الأسبوع والسيولة تتخطى 400 مليون

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة، أمس، إذ هبط سوق دبي مع تعرضه لعمليات بيع وضغوط جني أرباح استهدفت أسهم العقار والبنوك، فيما صعد سوق أبوظبي مستمداً الدعم من مكاسب أسهم «اتصالات» و«أبوظبي التجاري» و«الدار»، في وقت تجاوزت فيه السيولة حاجز 400 مليون درهم.

وانخفض سوق دبي بنسبة 1.62% أو ما يعادل 45.68 نقطة ليغلق عند 2780.01 نقطة مع تراجع أسهم العقار والبنوك والاستثمار، فيما ارتفع سوق أبوظبي رابحاً 6.48 نقاط أو ما نسبته 0.13% ليقفل على5093.29 نقطة مع صعود أسهم البنوك والاتصالات والعقار.

ووصلت السيولة الكلية إلى 407.8 ملايين درهم موزعة بواقع 252.8 مليوناً في دبي و155 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 222.9 مليون سهم منها 180.3 مليوناً في دبي و42.5 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 5446 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك بنسبة 2.24% مع تراجع سهم «الإمارات دبي الوطني» 3.8% بعد الموافقة على زيادة رأسمال المصدر للبنك بنسبة 14% من 5.6 مليارات إلى 6.3 مليارات سهم من خلال إصدار حقوق الاكتتاب، فيما نزل «دبي الإسلامي» 0.97%. وهبط قطاع العقار بنحو 1.8% مع انخفاض «إعمار العقارية» 2.42% و«داماك» بنسبة 2.04% و«الاتحاد العقارية» 1.25% و«أرابتك» 1.02%، ونزل قطاع الاستثمار 1.38% على أثر هبوط «دبي للاستثمار» و«سوق دبي المالي» بنحو 1.54% و1.4% على التوالي. فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.25% مع ارتفاع سهم «العربية للطيران» بنسبة 0.73% لأعلي مستوياته منذ أغسطس 2016، بينما استقر «أرامكس» دون تغيير وهبط «الخليج للملاحة» بنحو 1.25%.

وهيمن «العربية للطيران» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 68.6 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 50.7 مليون درهم ليغلق عند 12.65 درهماً، يليه «إعمار» بتداولات 21.2 مليون درهم، وحقق سهم «مصرف السلام السودان» أكبر نسبة ارتفاع بنحو 5.56% إلى 1.33 درهم، فيما كان «ديار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.6% إلى 0.37 درهم.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.06% بدعم مكاسب «أبوظبي التجاري» 0.26% و«بنك الشارقة» 1.1% و«التجاري الدولي» 8.3%، بينما استقر «أبوظبي الأول» و«أبوظبي الإسلامي» دون تغيير. وصعد قطاع الاتصالات بنسبة 0.24% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وزاد قطاع العقارات بنسبة 1.27% مع ارتفاع سهم «الدار» 1.38%، فيما انخفض «رأس الخيمة العقارية» 0.22%. وصعد قطاع الطاقة بنسبة 0.07% مع ارتفاع «أدنوك» 0.77% واستقرار «طاقة» فيما تراجع «دانة غاز» 0.32%. وتراجع قطاع الاستثمار 0.39% مع هبوط «إشراق» 1.28%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 55 مليون درهم، ثم «الدار» بسيولة 32.7 مليوناً ليصل عند 2.2 درهم. وحقق سهم «التجاري الدولي» أكبر نسبة ارتفاع بنحو 8.3% ليغلق عند 0.6 درهم، فيما كان «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.97% إلى 8.58 دراهم.

0.22 %

انخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.22% أو ما يعادل 7.07 نقاط ليغلق عند 3167.16 نقطة بعد التداول على 685.9 ألف سهم بقيمة 4.1 ملايين دولار من خلال 128 عملية.

أعلى مستوى لـ«العربية» في 3 سنوات

صعد سهم «العربية للطيران» لأعلى مستوياته في 3 سنوات وشهرين في ختام تداولات الأسبوع الماضي مدعوماً بالإعلان عن إبرام اتفاقية بين «العربية» و«الاتحاد» لإطلاق «العربية للطيران أبوظبي» أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي.

وأغلق السهم أمس عند 1.37 درهم ونجح خلال الجلسة في ملامسة حاجز 1.44 درهم وهو أعلى مستوى سعري منذ أغسطس 2016. وهيمن سهم «العربية للطيران» على النشاط في سوق دبي خلال الأسبوع الماضي مستقطباً سيولة بنحو 313.8 مليون درهم، ليغلق عند 1.37 درهم مرتفعاً بنسبة 3.01%.

وقال وسطاء في السوق إن الإعلان عن الاتفاقية الجديدة أسهم في زيادة النشاط على السهم ما دفعه للصعود لمستويات هي الأعلى منذ سنوات . أبوظبي - البيان

إفصاحات

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ـــ يجتمع مجلس إدارة شركة اكتتاب القابضة الثلاثاء 22 أكتوبر لمناقشة تغيير مراقب الحسابات.

ـــ قام مصرف السلام ــ البحريني المدرج في بورصتي دبي والبحرين، بشراء 375 ألف سهم من أسهمها (أسهم الخزينة) في سوق دبي لترتفع أسهم الخزينة من 57.986 مليوناً إلى 58.360 مليون سهم (2.634% من الأسهم الصادرة)، وذلك بتاريخ 16 أكتوبر 2019.

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