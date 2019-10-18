مستوى قياسي للبلاديوم .. والذهب يتراجع

المصدر: لندن - رويترز

ارتفع البلاديوم إلى مستوى قياسي عند 1782.60 دولاراً للأوقية، مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة، بينما تراجعت أسعار الذهب، أمس، وتقبع دون مستوى 1490 دولاراً للأوقية، في الوقت الذي يحجم فيه المتعاملون عن القيام بمراهنات كبيرة في غياب أي تطورات جديدة على جبهة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ومفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وخلال التعاملات تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1488.35 دولاراً للأوقية (الأونصة). كما هبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1492 دولاراً.

وتراجعت الفضة 0.3 % إلى 17.33 دولاراً، بينما ارتفع البلاتين 0.3 % إلى 885.54 دولاراً.