الأسهم تربح 722 مليون درهم بدعم النتائج القوية للبنوك

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

أغلقت الأسهم في المنطقة الخضراء بختام جلسة، أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 722 مليون درهم بدعم رئيسي من أسهم البنوك وسط تفاؤل المستثمرين بإعلان البنوك عن أرباح فصلية قوية وترقب لمزيد من النتائج الربعية الإيجابية، وتركزت التداولات على شريحة واسعة من الأسهم في مقدمتها «العربية للطيران» و«أبوظبي التجاري»، في وقت عزز المستثمرون الأجانب مشترياتهم لاقتناص الفرص.

وارتفع مؤشر سوق دبي هامشياً بنسبة 0.06% ليغلق عند 2825.69 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والنقل والتأمين والخدمات، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 0.1% إلى مستوى 5086.81 نقطة، مع صعود أسهم البنوك والسلع والتأمين والصناعة.

ووصلت السيولة الكلية إلى 385.8 مليون درهم، منها 258.4 مليوناً في دبي، و127 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 348.5 مليون سهم، موزعة بواقع 317.5 مليون سهم في دبي، و31 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 4810 صفقات.

وقال وسطاء في السوق لـ«البيان الاقتصادي»، إن مكاسب الأسواق جاءت في ظل حالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات بعد النتائج القوية للبنوك، إضافة إلى بعض المحفزات الإيجابية خاصة الاتفاق وقعته شركتي «العربية» و«الاتحاد» للطيران، وهو ما عزز أداء السهم بشكل كبير وزاد من نشاطه وسط توقعات باستمرار الأداء الإيجابي في جلسة اليوم.

واستحوذ سهم «العربية للطيران» على نحو 33% من سيولة سوق دبي بعد التداول على 62.1 مليون سهم بقيمة 84.2 مليون درهم من خلال 243 صفقة، وأغلق مرتفعاً 1.49% إلى 1.36 درهم، عقب الإعلان عن اتفاقية لإطلاق «العربية للطيران أبوظبي» أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة بأبوظبي.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.17% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» بنسبة 0.38%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير، وزاد قطاع النقل 0.63% مستمداً الدعم من «العربية للطيران» مع استقرار «أرامكس»، و«الخليج للملاحة».

وتراجع قطاع العقار 0.2% مع هبوط «إعمار العقارية» 0.22%، و«أرابتك» 1.51%، و«الاتحاد العقارية» 0.93%، فيما صعد «ديار» 0.51%، واستقر «إعمار للتطوير» و«إعمار مولز». وهبط قطاع الاستثمار 0.25% مع انخفاض «سوق دبي المالي» 0.77%، و«شعاع كابيتال» 1.06%، فيما استقر «دبي للاستثمار».

وهيمن «العربية للطيران» على التداولات، تلاه سهم «ديار» بسيولة 35.6 مليون درهم، ليغلق عند 0.393 درهم، ثم «أملاك» بتداولات 26.5 مليون درهم ليصعد 4.53% إلى 0.577 درهم متصدراً الأسهم الرابحة، فيما كان «مصرف السلام السودان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.67% إلى 1.26 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك 0.38% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.13%، و«التجاري» 1.61%، و«الإسلامي» 1.33%، فيما انخفض قطاع الاتصالات 0.12% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. ونزل قطاع العقار 0.6% بعد نزول «الدار» 0.46%، و«رأس الخيمة العقارية» 2.56%.

وتراجع قطاع الطاقة 0.33% مع انخفاض «طاقة» 2.74%، و«أدنوك للتوزيع» 0.38%، فيما ارتفع «دانة غاز» 0.22%. وهبط قطاع الاستثمار 0.77% بانخفاض «إشراق» 2.5%.

وتصدر «أبوظبي التجاري» التداولات مستقطباً سيولة 30.8 مليون درهم، ليغلق عند 7.58 دراهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بتداولات 27.2 مليون درهم، ليقفل عند 15.3 درهماً. وحقق سهم «أغذية» أكبر ارتفع بنسبة 3.94% إلى 3.69 دراهم، فيما كان «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.92%، إلى 9.53 دراهم.

نسب إنجاز كبيرة بـ «دبي أوتودروم للأعمال»

أعلنت شركة الاتحاد العقارية إنجاز 30% من المرحلة الثانية لمشروع توسعة مجمع «دبي أوتودروم للأعمال» في موتور سيتي.

وقالت الشركة، في بيان لها أمس لسوق دبي المالي، إن نسبة إنجاز أعمال الأساسات في المرحلة الثانية وصلت إلى 95% بينما بلغت نسبة تركيب الهيكل الفولاذي 60% على أن يتم تسليم المشروع في فبراير 2020.

وتشمل عمليات الإنشاء بناء مبنيين للأغراض العامة يتألفان من 7 وحدات مختلفة على مساحة تبلغ 34 ألف قدم مربعة تقع بجوار المرحلة الأولى من المجمع، مشيرةً إلى أن المرحلة الثانية من المشروع حققت حجوزات بنسبة 100% قبل بدء الإنشاءات.

كانت «الاتحاد العقارية» أعلنت، في يونيو، بدء المرحلة الثانية من التوسعة بقيمة إجمالية 25.5 مليون درهم. وتضم المرحلة الأولى منشأة مساحتها 54 ألف قدم مربعة و12 وحدة مختلفة تلبي احتياجات قطاع رياضة السيارات. دبي - البيان

إفصاحات

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