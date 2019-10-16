الأسواق تتراجع والأجانب يواصلون اقتناص الفرص

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس إثر عمليات بيع وضغوط جني أرباح في ظل سيطرة الترقب على معنويات المستثمرين انتظاراً للإفصاح عن نتائج الشركات الفصلية للربع الثالث، فيما استمر المستثمرون الأجانب في عمليات الشراء لاقتناص الفرص وتأسيس مراكز مالية جديدة.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.54% ليغلق عند 2823.86 نقطة، مع تراجع أسهم شركات العقار والبنوك والنقل والتأمين والاستثمار والسلع والخدمات، فيما هبط سوق أبوظبي بنحو 0.13% إلى مستوى 5081.52 نقطة، مع نزول أسهم البنوك والطاقة والتأمين والسلع والخدمات.

وتراجعت سيولة الأسهم دون 500 مليون درهم مجدداً مع بلوغها 423.8 مليون درهم، منها 306.5 ملايين درهم في دبي، و117.3 مليون درهم في أبوظبي، وجرى التداول 490.3 مليون سهم، موزعة بواقع 413.6 مليون سهم في دبي، و76.7 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 6190 صفقة. ونشطت التداولات على سهم «ديار» لعدة جلسات متتالية، واستقطب أمس على نحو 20% من سيولة سوق دبي بما يعادل 59.55 مليون سهم من خلال 1100 صفقة منفذة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 0.92% مع تراجع «إعمار العقارية» 1.09%، و«إعمار للتطوير» 0.49%، و«الاتحاد العقارية» 7.18%، و«ديار» 3.46%. في المقابل، ارتفع «أرابتك» 2.05%، و«إعمار مولز» 0.53%، ونزل قطاع الاستثمار 1.5% مع هبوط «دبي للاستثمار» 1.52%، و«سوق دبي المالي» 1.94%، فيما ارتفع «شعاع كابيتال» 0.21%.

وانخفض قطاع البنوك 0.27% نتيجة انخفاض سهم «دبي الإسلامي» 0.56%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني»، وارتفاع «جي إف إتش» 0.68%، وهبط قطاع النقل 0.23% نتيجة هبوط سهم «أرامكس» 0.74 %.

وهيمن سهم «ديار» على النشاط مستقطباً سيولة 60 مليون درهم، وانخفض 3.46% إلى 0.39 درهم، تلاه سهم «العربية للطيران»، ليستقر عند 1.34 درهم، ثم «أملاك» بتداولات 30.3 مليون درهم، وتراجع 5.32% إلى 0.55 درهم. وحقق سهم «المدينة للتمويل»، أكبر ارتفاع بـ 5% إلى 0.21 درهم، وكان «الاتحاد العقارية» الأكبر هبوطا بـ 7.18% إلى 0.32 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك 0.15%، مع هبوط «أبوظبي التجاري» 0.8%، و«أبوظبي الأول» 0.13%، فيما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 0.57%. وهبط قطاع الطاقة 1.06% مع انخفاض «دانة غاز» 1.48%، و«أدنوك للتوزيع» 1.14%. وصعد «طاقة» 1.23%. وارتفع قطاع الاتصالات 0.24% مع زيادة سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، كما ارتفع قطاع العقار 1.57%.

وتصدر سهم «أبوظبي التجاري» النشاط بسيولة 21.8 مليونا، وانخفض 0.8% إلى 7.46 دراهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بتداولات 18.57 مليوناً، وصعد 0.57% إلى 5.27 دراهم. وسجل «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» أكبر المكاسب مع صعوده بالحد الأعلى 15% ليغلق عند 10.58 دراهم، فيما كان «أبوظبي الوطنية للفنادق» الأكثر تراجعاً بـ9.12% إلى 2.99 درهم.

إفصاحات

أكدت شركة الاتحاد العقارية عدم وجود أي أخبار جوهرية لم يتم الإفصاح عنها خلال الأيام الماضية، مضيفة أنها ملتزمة بجميع معايير الشفافية.

وافق مجلس إدارة الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين على بيع عقار الشركة بمنطقة الكرامة - دبي بعد الحصول على الموافقة الرسمية لهيئة الأوراق المالية واستكمال الإجراءات طبقاً للأصول. كما تمت الموافقة على استقالة الرئيس التنفيذي من منصبه في أول يناير 2020.

يجتمع مجلس إدارة شركة «واحة الزاوية» في 21 أكتوبر لمناقشة تعيين عضو مجلس الإدارة الحالي عبد الله بن بروك بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

يعقد مجلس إدارة «دار التأمين» اجتماعاً في 23 أكتوبر لمناقشة البيانات المالية للربع الثالث .

أعلنت «دانة غاز» شراء 1.5 مليون سهم بسعر 0.937 درهم للسهم عبر الوسيط «المجموعة المالية هيرميس»، ضمن برنامج إعادة شراء الشركة لأسهمها.