بنوك الإمارات تستثمر 10.3 مليارات درهم في السندات خلال 8 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

زادت البنوك العاملة في دولة الإمارات من استثماراتها في قطاع السندات منذ بداية العام 2019 في خطوة وصفت بأنها لتعويض التراجع في إيراداتها من الفوائد على الأدوات والاستثمارات الأخرى.

وأسفرت عملية رفع البنوك لوتيرة استثماراتها في السندات عن زيادة بمقدار 10.3 مليارات درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، الأمر الذي رفع من إجمالي استثماراتها في هذه الأداة الاستثمارية إلى 91.2 مليار درهم مع نهاية أغسطس الماضي بنمو نسبته 12.7% مقارنة بالشهر ذاته من العام 2018.

وفي نهاية شهر أغسطس الماضي شكل رصيد البنوك في الاستثمار بسندات حتى تاريخ الاستحقاق نحو 23.7% من إجمالي قيمة استثماراتها في جميع الأدوات الاستثمارية والذي بلغ 384.3 مليار درهم بحسب الإحصاءات التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي.