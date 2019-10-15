1.76 مليار درهم صافي أرباح «المشرق» في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك المشرق، أمس نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر والتي أظهرت ارتفاع صافي الأرباح إلى 1.76 مليار درهم بزيادة بنسبة 0.5% على أساس سنوي وانخفضت مخصصات القروض المتعثرة بنسبة 15,9% على أساس سنوي.

وبلغت نسبة الأصول السائلة 32,6% بينما وصلت المبالغ النقدية والأرصدة لدى البنوك الأخرى إلى 43.6 مليار درهم. وشهد إجمالي الأصول نموًا بنسبة 5% ليصل إلى 146,9 مليار درهم، بينما نمت القروض والسلف بنسبة 4,2% لتصل إلى 72,2 مليار درهم مقارنة بديسمبر 2018.

وشهدت ودائع العملاء نموًا بنسبة 1.1% خلال العام لتصل إلى 84.1 ملياراً. وبقيت نسبة القروض إلى الودائع عند مستوى قوي بلغ 85.8% في 30 سبتمبر 2019

وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة بنك المشرق: استطاع بنك المشرق مرة أخرى تسجيل نتائج قوية بنهاية الثلث الثالث من العام مدفوعًا بأداء مالي قوي في جميع أعمالنا الرئيسية.

لقد مكننا أداء البنك القوي في السوق من تحقيق أرباح صافية جيدة.

وكان من اللافت أننا حافظنا على ميزانية عمومية جيدة وسيولة قوية، حيث لا تزال نسبة كفاية رأس المال ونسب رأس المال من المستوى الأول، أعلى بكثير من الحد الأدنى المسموح به وفقاً للأنظمة السارية ــ حيث بلغت 16.8% و15.6% على التوالي.

والأهم من كل ذلك، يجب أن نعترف بأن أداءنا القوي هو أيضًا ثمرة الجهود المستمرة التي يبذلها موظفونا لتقديم الابتكار في خدماتنا.

وأضاف: بينما نستمر في تطبيق استراتيجية التحول الرقمي، فإننا نواصل التركيز على تحسين التجربة المصرفية لجميع عملائنا من خلال الاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا الرقمية.

ويعد إطلاق منصة NeoBiz من المشرق آخر مثال على كيفية توظيف البنك للابتكار من أجل تقديم تجربة سلسة لعملائنا من الشركات. وتهدف هذه المبادرة أيضًا إلى دعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الإماراتي.

وقمنا بتوقيع اتفاقية استراتيجية ثلاثية مع مركز دبي المالي العالمي و«نوربلوك»، لإطلاق أول اتحاد لمشاركة بيانات العملاء باستخدام تكنولوجيا بلوك تشين العام المقبل. مما سيسهم في دعم الشركات والمؤسسات في دبي تماشيًا مع استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 في جعل العمليات أكثر سرعة وتعزيز تجربة العميل للأفضل.

وختم بالقول: «مع اقترابنا من الربع الأخير من العام، لا يزال البنك في موقع متميز يؤهله مواصلة النجاحات التي تحققت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. سنستمر في تنفيذ استراتيجيتنا الناجحة التي تعمل على توفير تجربة ممتازة للعملاء، بالإضافة إلى الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية لتقديم أفضل المنتجات والخدمات ضمن فئتها بما يلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا».

من ناحية أخرى، أعلن المشرق أمس عن تعيينين رئيسيين على مستوى القيادة: حيث قرر عبد الله بن أحمد الغرير بعد خدمة 23 عامًا التقاعد من منصب رئيس مجلس إدارة البنك مع احتفاظه بعضوية مجلس الإدارة.

وانتخب مجلس الإدارة عبد العزيز الغرير رئيسًا لمجلس إدارة البنك بعد أن قبل المجلس استقالته من منصبه كرئيس تنفيذي للبنك.

كما قرر مجلس الإدارة تعيين أحمد عبد العال رئيساً تنفيذياً للبنك.

وشغل عبد العزيز الغرير منصب الرئيس التنفيذي للبنك لمدة تقارب 30 عامًا، حيث نما البنك في ظل قيادته من بنك محلي محدود الحجم إلى مؤسسة مالية رائدة في المنطقة.

وكرئيس لمجلس إدارة البنك، سيواصل عبد العزيز الغرير تقديم الاستشارات والتوجيه الاستراتيجي للقيادة التنفيذية للبنك، كما سيظل يضطلع بأدوار قيادية أخرى في القطاع المالي وقطاع الأعمال في الدولة إضافة إلى التركيز بشكل أكبر على المبادرات الخيرية و الإنسانية المستدامة، بما في ذلك مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم.

30 عاماً

قال عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة بنك المشرق: منذ أكثر من 30 عامًا، كان لي شرف قيادة أقدم مؤسسة مالية في الإمارات. وسأتولى الدور الجديد، مهتديًا بإرث العمل الذي اكتسبته من والدي. وتم وضع خطط لهذا الانتقال منذ فترة آخذين بعين الاعتبار ذلك عند انضمام أحمد عبد العال إلى فريق القيادة التنفيذية للبنك قبل عامين.