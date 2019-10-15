سيولة سوق دبي تتجاوز نصف مليار درهم و3 أسهم تستحوذ على نصفها

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

نشطت الأسهم المحلية بدرجة كبيرة في ختام جلسة أمس لا سيما في سوق دبي الذي ربح رأسماله السوقي 1.5 مليار درهم مستقطباً سيولة تجاوزت نصف المليار، تركزت بشكل رئيسي على 3 أسهم، فيما تماسك سوق أبوظبي مستمداً الدعم من مكاسب سهمي «أبوظبي الأول» و«الدار العقارية».

وارتفع سوق دبي 0.52% ليغلق عند 2839.21 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والسلع والتأمين والاستثمار والنقل والخدمات والاتصالات، فيما استقر مؤشر سوق أبوظبي عند مستوى 5087.98 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والخدمات.

ووصلت السيولة إلى 629.2 مليون درهم، منها 538.5 مليوناً بدبي، و90.7 مليوناً بأبوظبي، وجرى التداول على 726 مليون سهم، موزعة بواقع 683.7 مليون سهم بدبي، و42.3 مليون سهم بأبوظبي. واستحوذت أسهم «الإمارات دبي الوطني» و«ديار» و«الاتحاد العقارية» على 50.2% من سيولة دبي.

سوق دبي

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.44% بدعم المكاسب الكبيرة لسهمي «ديار» و«الاتحاد العقارية» بنحو 14.7% و12.26%، فيما ارتفع «إعمار للتطوير» 0.49%، بينما انخفض سهم «إعمار العقارية» 0.86%.

وصعد قطاع البنوك 0.33% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.75%، و«أملاك» 0.52%، و«جي إف إتش» 1.97%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني»، وصعد قطاع الاستثمار 2.27% مع ارتفاع «دبي للاستثمار 1.54%، و«سوق دبي المالي» 4.86%، و«شعاع كابيتال» 1.41%. وزاد قطاع النقل 0.07% مع ارتفاع «العربية للطيران» 1.52%، رغم تراجع «أرامكس» 0.98%، و«الخليج للملاحة»0.71%.

وهيمن «الإمارات دبي الوطني» على التداولات في سوق دبي بسيولة 125 مليونا، وأغلق مستقراً عند 13.15 درهماً، تلاه سهم «ديار» بسيولة 73.4 مليونا، وقفز بالحد الأعلى بنسبة 14.73% مغلقاً عند 0.405 درهم، ثم سهم «الاتحاد العقارية» الذي استقطب 71.7 مليونا، وارتفع بنسبة 12.26% إلى 0.348 درهم. وتصدر سهم «ديار» الرابحين بسوق دبي، فيما كان «المدينة للتمويل» الأكثر انخفاضاً بـ 1.48% مغلقاً عند 0.2 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك هامشياً 0.05% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.39%، في مقابل تراجع «أبوظبي التجاري» 1.83%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.95%. وزاد قطاع العقار 0.94% بدعم ارتفاع سهم «الدار» 0.94%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.9%. وانخفض قطاع الاتصالات 0.24% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وهبط قطاع الطاقة هامشياً 0.06%، حيث ارتفع «دانة غاز» 0.21%، فيما تراجع «طاقة» 1.52%. وهبط قطاع الاستثمار 0.53% نتيجة انخفاض سهم «إشراق» 1.27%، واستقرار «الواحة كابيتال».

وهيمن «أبوظبي التجاري» على التداولات مستقطباً سيولة 22.3 مليونا، مغلقاً عند 7.52 دراهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بسيولة 13.6 مليونا، مغلقاً عند 15.3 درهم. وتصدر «الجرافات البحرية» الأسهم الرابحة بسوق أبوظبي مع صعوده بالحد الأعلى بنسبة 15% مغلقاً عند 3.45 دراهم، فيما كان سهم «أبوظبي لبناء السفن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.54% ليغلق عند 1.82 درهم.

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