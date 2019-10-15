سوق أبوظبي العالمي يصدر إرشادات لتنظيم واجهات الربط البرمجي الآلية

المصدر: أبوظبي- البيان

أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي، أمس، إرشاداتها التنظيمية الخاصة بتطوير واستخدام واجهات الربط البرمجي الآلية في السوق.

وجاء إصدار الإرشادات الجديدة، بهدف تحديد معايير سلطة تنظيم الخدمات المالية في ما يخص تصميم وتوثيق واجهات الربط البرمجي الآلية والأمن وحوكمة البيانات والصيانة وطرق استخدام هذه الواجهات للشركات الراغبة بتأسيس مقر أو مزاولة العمل في سوق أبوظبي العالمي، وذلك سعياً لتحقيق النتائج التالية:

- قابلية تبادل المعلومات: دعم تبنّي أفضل المعايير العالمية المتبعة لتحقيق النمو المستدام في الاقتصاد الرقمي، وقابلية التشغيل في مختلف القطاعات والاتصال بالأسواق العالمية.

- الأمن والمرونة: تعزيز اعتماد أهم الممارسات العالمية المتبعة في مجالي الأمن والحوكمة لحماية أمن المستهلكين، وضمان سلامة سوق الخدمات المالية.

- الابتكار والتعاون: تحفيز وترسيخ ثقافة الابتكار والتعاون بين المؤسسات المالية ومنظومات التكنولوجيا.

وقال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية: يشكل التعاون بين المؤسسات المالية ومبتكري التقنيات المالية، ركيزة أساسية لتطوير حلول مبتكرة قادرة على إحداث نقلة نوعية في قطاع الخدمات المالية.

ومن شأن اعتماد واجهات الربط البرمجي الآلية المساهمة بشكل كبير في تسريع جهود التعاون والابتكار، ودفع مسيرة التحول، وتعزيز الشمول المالي في المنطقة. كما ستساعد الإرشادات الصادرة عن سلطة تنظيم الخدمات المالية، على تبني نهج موحد في تطوير وتزويد واجهات الربط البرمجي الآلية، بما يدعم جهود التوسع والتعاون بأسلوب آمن، ويشجع اعتماد هذه الواجهات ضمن منظومة الخدمات المالية.

وتأتي الإرشادات التنظيمية في إطار جهود سوق أبوظبي العالمي، والتزامه بدعم استراتيجية التحول الرقمي في حكومة أبوظبي، وتعزيز مكانة أبوظبي كمدينة ذكية ذات اقتصاد رقمي قوي.

وانطلاقاً من مكانته العالمية، كمركز مالي، وهيئة تنظيمية للخدمات المالية، يحرص سوق أبوظبي العالمي، على رصد ومتابعة أحدث التطورات والابتكارات المتقدمة في القطاع المالي والاقتصاد العالمي. ويواصل السوق مراجعة وتطبيق المبادرات المبتكرة، واعتماد أفضل الممارسات، لإيجاد قطاع تكنولوجيا مالية متكامل.