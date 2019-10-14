بدء تمييز الشركات الخاسرة على شاشات سوق دبي وإلزامها بالإفصاح عن الأسباب

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن سوق دبي المالي، أمس، عن تطبيق الإجراءات الجديدة التي أقرتها هيئة الأوراق المالية والسلع، بشأن الشركات المساهمة المدرجة المحققة لخسائر متراكمة، بنسبة تزيد على 20 % من رأسمالها المصدر، اعتباراً من النتائج المالية للربع الثالث 2019.

وبموجب هذه الإجراءات، سيتم إضافة علامة مميزة على شاشة التداول في السوق إزاء كل شركة، استناداً إلى إفصاحاتها عن نسبة الخسائر المتراكمة، بحيث يسهل على المتعاملين معرفة وضع كل شركة، وأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وأصبح يتعين على الشركات المساهمة المدرجة في السوق، والتي تُظهر بياناتها المالية المرحلية أو السنوية، تسجيل خسائر متراكمة نسبتها 20 % فأكثر من رأس المال، الإفصاح للسوق والهيئة عن ذلك بالتزامن مع إفصاحها عن هذه البيانات، مع توضيح الأسباب الرئيسة المؤدية لهذه الخسائر، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة أوضاعها.

كما أصبح يتعين على الشركة المدرجة، بمقتضى تلك الإجراءات، الإفصاح للهيئة والسوق حال وصول نسبة الخسائر المتراكمة إلى 50 % فأكثر من رأس المال، مع تحديد مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال، والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذا المستوى من الخسائر، مع تقديم خطة تفصيلية لمعالجتها، وفق جدول زمني محدد.

وعلاوة على ذلك، يضيف السوق علامة مميزة باللون الأصفر إلى جانب اسم الشركة على شاشات الأسعار، تفيد أن الخسائر المتراكمة للشركة بلغت 20 % إلى أقل من نسبة 50 % من رأسمالها، فور صدور الإفصاح من الشركة. كما يضيف السوق علامة مميزة باللون الأحمر، إلى جانب اسم الشركة على شاشة الأسعار، تفيد بأن الخسائر المتراكمة للشركة بلغت نسبة 50 % فأكثر من رأسمالها، فور صدور الإفصاح من الشركة.

وتبعاً لذلك، تم تقسيم شركات الخسائر المتراكمة إلى الأولى: الشركات التي تتراوح نسبة خسائرها المتراكمة بين 20 % إلى 50 % من رأسمالها، والثانية: الشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة 50 % من رأسمالها.