سوق دبي المالي يكرّم شركات الوساطة الأنشط في التداول عبر تطبيقات الهواتف الذكية

المصدر: دبي- البيان

كرّم سوق دبي المالي 3 شركات وساطة عاملة في السوق باعتبارها أنشط شركات الوساطة ضمن فئة التداول، عبر تطبيقات الهواتف الذكية في 2019.

وقامت مريم فكري، الرئيسة التنفيذية للعمليات ورئيسة قطاع التقاص والتسوية والإيداع في السوق، بتوزيع دروع تذكارية على ممثلي شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية، شركة مينا كورب للخدمات المالية، وشركة أبوظبي التجاري للأوراق المالية، باعتبارها أنشط شركات الوساطة، ضمن فئة التداول عبر الهواتف الذكية في 2019.

وقالت مريم فكري: في إطار استراتيجية «البورصة الذكية»، يتعاون سوق دبي المالي عن كثب مع كل شركات الوساطة، من أجل توفير أفضل الخدمات المتطورة وأكثر قنوات التواصل بين الوسطاء وجمهور المستثمرين فعالية ومرونة، وبخاصة أدوات التداول الإلكتروني والتداول عبر أجهزة الهاتف المتحرك.