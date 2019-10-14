«دانة غاز» تشتري مليوناً من أسهمها

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «دانة غاز» عن شراء مليون سهم من أسهمها، وذلك في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم الموافق عليه من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في 20 مايو 2019.

وقالت الشركة في بيان لها أمس لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن سعر الأسهم المشتراة بلغ 0.94 درهم للسهم في كل صفقة، لافتة إلى أن عملية الشراء تمت من خلال وسيطها «المجموعة المالية هيرميس».

وأشارت إلى أن عدد الأسهم المتبقية للشراء بحسب موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع يبلغ 682.776 مليون سهم، فيما تصل نسبة الأسهم المشتراة من رأس المال المكتتب 0.0143%.