سهما «أرابتك» و«أملاك» يواصلان خطف الأنظار

المصدر: دبي - عمرو عادل

أغلقت أسواق الأسهم المحلية بنهاية تداولات، أمس، في المنطقة الخضراء، لتضيف مكاسب سوقية 2.2 مليار درهم وسط عمليات شراء قوية، استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات البنوك، لتنتقل على أثرها عدوى الارتفاعات إلى الأسهم الصغيرة، والمتوسطة وسط تحسن ملحوظ في السيولة مع ترقب موسم الإعلان عن النتائج المالية للشركات في الربع الثالث والمتوقعة الأسبوع الجاري، فيما واصل سهما «أرابتك» و«أملاك» خطف الأنظار بالأسواق.

وصعد سوق دبي المالي 0.5% ليصل إلى 2824.41 نقطة مع صعود أسهم العقارات والاستثمار، فيما ارتفع سوق أبوظبي 0.29% أو ما يعادل 14.64 نقطة ليغلق عند 5088.13 نقطة بدعم مكاسب أسهم البنوك والعقارات.

زيادة السيولة

وزادت السيولة الكلية للسوقين من 266.8 مليون درهم في الجلسة السابقة إلى 376.42 مليون درهم، موزعة بواقع 314.55 مليوناً في دبي، و61.87 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 333.83 مليون سهم، منها 301.42 مليون في دبي، و32.41 مليوناً في أبوظبي، وذلك عبر 3810 صفقات. ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، أضافت الأسهم مكاسب سوقية بقيمة 2.24 مليار درهم توزعت بين 1.22 مليار في أبوظبي و1.017 مليار في دبي.

سوق دبي

ودعم صعود سوق دبي قطاع العقارات بنسبة 1.96% مع ارتفاع سهم «إعمار العقارية» 1.98%، وصعود «أرابتك القابضة» 8.9% عقب أنباء عن قيامها مع «تروجان القابضة» بتفويض بنك يو.بي.إس السويسري وشعاع كابيتال كونهم مستشارين بشأن اندماج محتمل بين الشركتين. وارتفع سهم «إعمار مولز» 1.60%، و«إعمار مولز» 1.6%، و«إعمار للتطوير» 0.99%، و«ديار للتطوير» 0.57%.

وارتفع قطاع الاستثمار 1.61% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 2.36%. كما ارتفع «سوق دبي المالي» 0.11%، وارتفع قطاع السلع 0.41% مع ارتفاع «دي إكس بي» 0.49%.

فيما هبط قطاع التأمين 2.51% مع انخفاض سهم «الإسلامية العربية للتأمين- سلامة» 5.62% بعد قرار مجلس الإدارة بشأن خفض رأس المال لإطفاء الخسائر ورفع نسب تملك الأجانب، كما تراجع «تكافل الإمارات» 3.23%، وهبط قطاع الاتصالات 1.77% مع تراجع سهم «دو» بالنسبة ذاتها، وانخفض قطاع البنوك 0.21% مع تراجع سهم «دبي الإسلامي» 0.56%، قبل يومين من الإعلان عن نتائج الربع الثالث .

وهيمن سهم «العربية للطيران» على تداولات سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 106.78 ملايين درهم، ثم «أرابتك القابضة» بتداولات 52.57 مليون درهم، تلاه «أملاك للتمويل» 30.93 مليون درهم، والذي تصدر الأسهم الرابحة بنسبة 14.4% مسجلاً أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018 عند 0.580 درهم، ليرفع مكاسبه 70 % منذ مطلع أكتوبر وحتى إغلاق أمس، وذلك بدعم صدور حكم لصالح الشركة بـ 780 مليون درهم في دعوى تحكيمية منظورة أمام مركز دبي للتحكيم الدولي منذ 2013.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع العقارات بنسبة 0.44% مع صعود «الدار العقارية» 0.47 عند 2.13 درهم. وارتفع قطاع البنوك 0.14% مع صعود سهم «أبوظبي التجاري» بنسبة 0.79% و«أبوظبي الإسلامي» 0.76%. وتراجع قطاع الطاقة 0.37% مع هبوط سهم «أدنوك للتوزيع» 1.13%، كما نزل قطاع الاتصالات بنحو 0.12% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وتراجع قطاع الاستثمار 0.32% من تراجع سهم «الواحة كابيتال» 0.97%.

وتصدر سهم «أبوظبي التجاري» النشاط في أبوظبي بسيولة 10.58 ملايين درهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بسيولة قيمتها 9.74 ملايين درهم. وجاء سهم «الإمارات للسيارات» في صدارة الرابحين مع ارتفاعه بنسبة 15% إلى 9.2 دراهم، فيما كان «البنك العربي المتحد» الأكثر انخفاضاً 9.09% إلى درهم واحد.

إفصاحات

قرر مجلس إدارة شركة ديار للتطوير عقد اجتماعه بعد غد، لمناقشة البيانات المالية للربع الثالث 2019.

يجتمع مجلس إدارة بنك دبي التجاري بعد غد، لمناقشة البيانات المالية للربع الثالث .

قررت شركة الوطنية للتأمينات العامة عقد الجمعية العمومية الثلاثاء 29 أكتوبر لمناقشة زيادة الحد الأقصى المسموح به لتملك الأجانب برأسمال الشركة من 25% إلى 49%.

قرر مجلس إدارة الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية انتخاب عثمان عبدالله رئيساً لمجلس الإدارة، وتعيين صلاح النومان عضواً جديداً في المركز الشاغر.

وافقت شركة المدينة للتمويل والاستثمار على إلغاء بعض الأنشطة الاستثمارية التي تمارسها الشركة من عقد التأسيس، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، بما فيها تعديل الأغراض التي تزاولها الشركة في عقد التأسيس والنظام الأساسي، مبينة أن الأنشطة التي تم إلغاء مزاولتها هي: مدير نظام استثمار جماعي، أمين حفظ، مراقب استثمار ونشاط وكيل اكتتاب.