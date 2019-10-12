سهم «آبل» يحلّق إلى مستوى قياسي

المصدر: نيويورك - د ب أ

ارتفع سعر سهم شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة «آبل» خلال تعاملات أمس إلى المستويات القياسية التي كان قد سجلها قبل نشوب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة منذ نحو عام.

وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى ارتفاع سعر سهم الشركة في التعاملات 1.6% إلى 233.82 دولاراً متجاوزاً أعلى مستوى له قبل ذلك، كان قد سجله منذ حوالي 53 أسبوعاً.

ويأتي وصول سعر «آبل» إلى أعلى مستوى له أمس رغم أنه كان قد بدأ العام بتراجع كبير عندما خفضت الشركة توقعات إيراداتها أول مرة منذ 20 عاماً.

وكان خفض توقعات الإيرادات نتيجة التوقعات الضعيفة لمبيعات الأجيال الجديدة من الهاتف الذكي «آيفون» وتباطؤ الاقتصاد الصيني. وتراجع سعر سهم «آبل» في ذلك الوقت إلى أقل مستوى له منذ أبريل 2017 ومنذ ذلك الوقت عاود السهم ارتفاعه المطرد حيث ارتفع خلال 7 أشهر من الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

واسترد السهم أكثر من 60% من خسائره في يناير الماضي، لتتجاوز القيمة السوقية للشركة مستوى تريليون دولار. وفي حين جاء هبوط سعر سهم «آبل» في الربع الأخير من العام الماضي نتيجة المخاوف من انخفاض الطلب على هواتف «آيفون» فإن تراجع هذه المخاوف أعاد السهم إلى مسيرة الارتفاع في الشهور الأخيرة.