الذهب يرتفع والبلاديوم قرب مستوى تاريخي

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب أمس لتستقر داخل نطاق ضيق في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون المزيد من الوضوح بشأن مسائل تكتنفها الضبابية عالمياً بما في ذلك التجارة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما ساعد المعدن الأصفر في تعويض خسائر تكبدها في وقت سابق.وربح البلاديوم 0.2% إلى 1703.44 دولارات للأوقية، وتماسك بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق والذي سجله أول من أمس عند 1704.59 دولارات، ما وضعه على مسار تحقيق مكسب أسبوعي 2%.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1499.15 دولاراً للأوقية لكنه تراجع 0.3 % منذ بداية الأسبوع وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1502.30 دولار.