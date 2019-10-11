الأسواق تكتسي باللون الأخضر وسط سيولة منخفضة

المصدر: دبي ــ عمرو عادل

أغلقت أسواق الأسهم المحلية باللون الأخضر في ختام تعاملات جلسة أمس وسط تراجع السيولة. وصعد سوق دبي هامشياً بنسبة 0.02% عند مستوى 2810.46 نقاط، بدعم من ارتفاع قطاع العقارات، وزاد سوق أبوظبي بنسبة 0.4% إلى مستوى 5073.49 نقطة مع ارتفاع قطاعي العقار والبنوك. وتراجعت سيولة السوقين من 299 مليون درهم إلى 266.8 مليون درهم، منها 157.2 مليون درهم في دبي، و109.6 ملايين درهم في أبوظبي، وجرى تداول 212.2 مليون سهم، موزعة بواقع 174.9 مليون سهم في دبي، و37.2 مليون سهم في أبوظبي، وذلك عبر تنفيذ 3794 صفقة.

سوق دبي

وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.8% مع صعود سهم «دو» بالنسبة ذاتها، وزاد قطاع النقل 0.34% بدعم ارتفاع «العربية للطيران 0.76% و«الخليج للملاحة» 0.57%. وارتفع قطاع العقارات 0.24% بدعم ارتفاع «إعمار العقارية» 1.11% و«الاتحاد العقارية» 0.57%، فيما تراجع «أرابتك القابضة» 1.64%.

وفي المقابل، انخفض قطاع الاستثمار بنسبة 1.28% على أثر هبوط «دبي للاستثمار» 1.55% و«سوق دبي المالي» 0.67% و«شعاع» 0.64%.

ونزل قطاع البنوك هامشياً بنسبة 0.17% مع انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 0.38% بينما استقر «دبي الإسلامي» عند المستويات السابقة.

وسجل سهم «أملاك للتمويل» أكبر نسبة ارتفاع في دبي بنحو 8.10% مغلقاً عند 0.507 درهم، فيما كان سهم «تكافل الإمارات»، الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.77% إلى 1.240 درهم. وتصدر سهم «الإمارات دبي الوطني» التداولات في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 27.17 مليون درهم، ليغلق عند 13.15 درهماً، تلاه سهم «أملاك» بسيولة 26.19 مليون درهم ليغلق عند 0.507 درهم، ثم سهم «العربية للطيران» بسيولة 18.27 مليون درهم، ليصل إلى 1.33 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 1.9% مع ارتفاع سهم «الواحة كابيتال» 3%، فيما زاد قطاع العقارات 0.89% مع ارتفاع «القدرة القابضة» 3.3% والدار العقارية 0.95%، وارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.58% مع صعود «أبوظبي الوطنية للتكافل - تكافل» 7.7% و«أبوظبي الوطنية للتأمين» 3.3%.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.58% بفعل مكاسب سهم «أبوظبي الأول» 0.79%، و«بنك أم القيوين» 9.38% و«مصرف الشارقة الإسلامي» 3.39%.

فيما تراجع قطاع الطاقة 0.75% مع انخفاض سهم «طاقة» 5.29% و«دانة غاز» 0.63%، ونزل قطاع الصناعة 0.74% مع تراجع سهم «أبوظبي لبناء السفن» 9.57% إلى 1.89 درهم.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 30.4 مليون درهم، ليغلق عند 15.22 درهما، تلاه «اتصالات» بتداولات 18.8 مليون درهم، ليصل عند 16.5 درهماً، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة 16.42 مليون درهم، ليقفل عند 7.6 دراهم.

إفصاحات

ـــ يناقش مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي الثلاثاء 15 أكتوبر النتائج المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

ـــ يجتمع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو الأربعاء لاعتماد البيانات المالية للربع الثاني لسنة 2019، إلى جانب متابعة ومناقشة مستجدات البنوك الدائنة.

ـــ كشفت شركة المزايا القابضة، المُدرجة ببورصتي دبي والكويت، عن نجاحها في توفير 7 ملايين دينار كويتي سيتم استخدامها لمقابلة التزامات مالية على أعمال ومشاريع الشركة القائمة وليس بالضرورة لضخها في مشاريع جديدة.

ـــ قام مصرف السلام - البحريني المدرج في بورصتي دبي والبحرين، بشراء ما يعادل 1.2 مليون سهم من أسهمها (أسهم الخزينة) في سوق دبي لترتفع أسهم الخزينة من 55.568 مليوناً إلى 56.769 مليون سهم (2.562% من الأسهم الصادرة)، وذلك بتاريخ 9 أكتوبر.