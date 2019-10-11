10.13 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية في 5 أيام

المصدر: دبي - عمرو عادل

حققت الأسهم المحلية ارتفاعات قوية في ختام جلسات تعاملات الأسبوع، بعدما أضافت إلى قيمتها السوقية نحو 10.13 مليارات درهم خلال 5 جلسات عمل رغم حالة الحذر التي سيطرت على المتداولين ترقباً لنتائج أعمال البنوك والشركات الكبرى.

وصعد مؤشر سوق دبي 1.79% إلى 2810.46 نقاط، بدعم أسهم البنوك والعقار والاستثمار وسوق أبوظبي 0.91% ليغلق عند 5073.49 نقطة بدعم صعود أسهم الاستثمار والاتصالات والعقارات.

ووصلت سيولة السوقين إلى 1.21 مليار درهم، منها 732.22 مليوناً في دبي، و480.03 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 994.4 مليون سهم، موزعة بواقع 827.93 مليوناً في دبي، و166.51 مليوناً في أبوظبي.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، أضافت الأسهم مكاسب خلال الأسبوع الماضي بقيمة 10.13 مليارات درهم منها 3.29 مليارات في أبوظبي و6.84 في دبي.

ودعم صعود سوق دبي مكاسب البنوك بنسبة 2.4% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 2.3% و«الإمارات دبي الوطني» 1.5%، وزاد قطاع العقارات 0.96% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 1.11%.

وفى سوق أبوظبي، ارتفع قطاع العقارات 5.9% كما ارتفع قطاع الاستثمار 1.29%.