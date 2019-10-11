أسعار الذهب عند 1500 دولار للأوقية

المصدر: لندن - رويترز

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في أسبوع، أمس، لتتمسك بمستواها فوق 1500 دولار للأوقية، في الوقت الذي أقبل فيه المستثمرون على شراء المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذاً آمناً، عقب تقارير متناقضة بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وخلال التعاملات، ربح الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1506.78 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ المستوى المرتفع البالغ 1516.77 دولاراً في وقت سابق من الجلسة، وهو الأعلى منذ 3 أكتوبر، وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1511.80 دولاراً. وارتفعت الفضة 0.1% إلى 17.72 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 1684.91 دولاراً، ولم يطرأ تغيّر يُذكر على البلاتين عند 891.49 دولاراً.