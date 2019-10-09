جني أرباح على الأسهم القيادية يهبط بالأسواق

المصدر: دبي - عمرو عادل

هبطت أسواق الأسهم المحلية في نهاية تداولات أمس، مع تعرض غالبية الأسهم القيادية لعمليات جني أرباح بعد صعودها القوي على مدار الجلسات الماضية، لا سيما في دبي، فيما بقيت السيولة عند مستويات ضعيفة مع ترقب المستثمرين نتائج الربع الثالث.

وانخفض سوق دبي في أول تراجع له بعد ارتفاعات دامت لثلاث جلسات متتالية، وهبط المؤشر 0.23% دون مستوى 2800 نقطة إلى 2796.58 نقطة مع تراجع أسهم شركات الاستثمار والعقارات والبنوك، كما عاد سوق أبوظبي للتراجع ليهبط 0.1% إلى 5070.19 نقطة مع انخفاض غالبية المؤشرات القطاعية باستثناء ارتفاع قطاعي العقار والسلع.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 176.2 مليون درهم موزعة بواقع 85.8 مليوناً في دبي و90.4 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 90.25 مليون سهم منها 56.77 مليوناً في دبي و33.48 مليوناً في أبوظبي من خلال تنفيذ 2438 صفقة.

سوق دبي

وجاء تراجع سوق دبي بضغط هبوط قطاع العقارات 0.40% مع انخفاض سهم «إعمار العقارية» 0.22%، و«إعمار مولز» 1.05% و«إعمار للتطوير» 0.97% و«أرابتك» 0.56% و«داماك» 0.4%، كما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.14% مع هبوط سهم «دبي الإسلامي» 0.75%، فيما ارتفع سهم «الإمارات دبي الوطني» 0.38%..

كما هبط قطاع السلع بنسبة 2% مع تراجع سهم «دي إكس بي» 2.4%، وتراجع قطاع الاستثمار 1.6% مع انخفاض «مجموعة السلام القابضة» 5.39% و«سوق دبي المالي» 2.22% و«دبي للاستثمار» 1.55%، وتراجع قطاع التأمين 0.79% بعد تراجع «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» 9.09% و«دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان» 2.23% وهبط قطاع الاتصالات بنسبة 0.71% مع انخفاض سهم «دو» بنفس النسبة.

وتصدر قائمة الارتفاعات قطاع الخدمات بنسبة 2.56% مع ارتفاع سهم تبريد بنسبة 6.01%، وارتفع قطاع النقل 0.79% مع صعود سهم «العربية للطيران» 2.36%.

وهيمن سهم «إعمار العقارية» على النشاط في سوق دبي بنحو 20.73 مليون درهم، تلاه «العربية للطيران» بسيولة 15.83 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي»، مستقطباً نحو 10.66 ملايين درهم. وحل «تبريد» في صدارة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.01% إلى 1.94 درهم، فيما كان «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» الأكثر تراجعاً بنسبة 9.09% إلى 4.10 دراهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.82% مع هبوط سهم «أدنوك للتوزيع» 2.59%. فيما ارتفع «طاقة» 0.29%، وتراجع قطاع الاستثمار 0.40% بعد انخفاض سهم «الواحة كابيتال» بنسبة 0.99%، كما نزل قطاع البنوك طفيفاً 0.20% بعد انخفاض سهم «أبوظبي الأول» 0.39%.

وجاء «الدار العقارية» في صدارة التداولات بنحو 28.51 مليون درهم، ثم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بسيولة 19.95 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» بسيولة 12.54 مليون درهم. وكان سهم «منازل» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 3.75% ليغلق عند 0.415 درهم، فيما كان «أدنوك للتوزيع» أكبر المتراجعين بنسبة 2.59% إلى 2.63 درهم.

إفصاحات

ـــ وافق مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال على تعيين جاسم الصديقي رئيساً تنفيذياً للشركة، ومصطفى خريبة نائباً له ورئيساً لقسم إدارة الأصول وحلول الاستثمار. ودعا المجلس إلى دعوة العمومية وفتح باب الترشح لانتخاب عضوين بمجلس الإدارة لفترة تنتهي في مارس 2021 شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية.

ـــ يجتمع مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) غداً لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بأعمال الشركة.

ـــ عقد مجلس إدارة شركة دار التكافل اجتماعاً أمس لمناقشة أمور العمل الاعتيادية ومتابعة أنشطة الشركة.

ـــ يجتمع مجلس إدارة شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية السبت المقبل لانتخاب رئيس مجلس الإدارة وتعيين عضو جديد بالمجلس.