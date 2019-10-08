الأسهم تربح 6.3 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

واصلت الأسهم مسارها الصاعد في ختام جلسة أمس وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 6.3 مليارات درهم بدعم عمليات شرائية للأجانب والمؤسسات وصل صافيها لنحو 78.5 مليون درهم، فيما استمر النشاط على أسهم العقار والبنوك وسط ترقب لانطلاق ماراثون النتائج الفصلية.

وصعد سوق دبي 0.78% أو ما يعادل 21.65 نقطة ليغلق عند 2803 نقاط، مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والنقل والخدمات، فيما ربح سوق أبوظبي نحو 39.54 نقطة أو ما نسبته 0.79% ليصل عند 5075.49 نقطة، بدعم مكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والصناعة والخدمات. ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، وصلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية جلسة أمس لنحو 890.3 مليار درهم، بعدما ربحت أسهم دبي نحو 2.79 مليار درهم، فيما كسبت أسهم أبوظبي نحو 3.5 مليارات. ووصلت سيولة الأسهم إلى 247.8 مليون درهم، منها 127 مليون درهم في دبي، و120.8 مليوناً في أبوظبي، وجري التداول على 157.6 مليون سهم، موزعة بواقع 120.4 مليون سهم في دبي، و37.2 مليوناً في أبوظبي، من خلال 3717 صفقة. وللجلسة الثانية، هيمنت أسهم العقار والبنوك على النشاط في السوقين.

سوق دبي

ودعم ارتفاع سوق دبي صعود قطاع البنوك 1.35% حيث صعد «دبي الإسلامي» 1.91%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني»، وقفز «بنك المشرق» 13.64%، وزاد قطاع الاستثمار 1.8% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.57%، و«سوق دبي المالي» 2.27%، و«شعاع كابيتال» 2.63%. وصعد قطاع النقل 0.94% مع ارتفاع «العربية للطيران» 1.6%، و«أرامكس» 0.74%.

وانخفض قطاع العقار هامشياً 0.09%، مع تراجع «إعمار العقارية» 0.22%، و«داماك» 1.19%، و«ديار» 2.25%، فيما صعد «أرابتك» 0.56%، و«إعمار للتطوير» 0.98%، و«إعمار مولز» 0.53%، و«الاتحاد العقارية» 0.32%.

وتصدر «أرابتك» التداولات في سوق دبي مستقطباً سيولة بقيمة 18.5 مليونا ليغلق عند 1.78 درهم. وحقق «بنك المشرق» أكبر وتيرة صعود بنحو 13.64% إلى 75 درهماً، فيما كان «أملاك» الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.32% إلى 0.415 درهم .

سوق أبوظبي

وعزز صعود أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.43%، مع نمو «أبوظبي الأول» 0.53%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.97%، فيما استقر «أبوظبي التجاري»، وزاد قطاع العقار 3.28% على أثر صعود «الدار» 3.47%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.9%. وارتفع قطاع الاتصالات 1.35% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وصعد قطاع الطاقة 0.41% بعد ارتفاع «دانة غاز» 0.53%، و«طاقة» 4.18% في مقابل تراجع «أدنوك للتوزيع» 1.1%. وارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.22% مع ارتفاع «إشراق» 2.88% فيما تراجع «الواحة كابيتال» 0.98%. وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 28.6 مليون درهم، ليغلق عند 15.24 درهماً. وحقق «طيران أبوظبي» أكبر ارتفاع بنسبة 12.79% إلى 3.44 دراهم، فيما كان «أبوظبي لبناء السفن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.58% إلى 1.95 درهم.

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