«الأوراق المالية» تكشف عن 6 مشاريع وتطبيقات ذكية

المصدر: دبي - عمرو عادل

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن 6 مشاريع وتطبيقات ذكية في مجالات الحوكمة والتوعية والاختبارات المهنية والاستشارات القانونية والترخيص وإدارة العمل اليومي.

جاء ذلك أمس خلال أسبوع «جيتكس للتقنية 2019»، الذي شهد استعراض أحدث تطبيقات الهيئة ومشاريعها الإلكترونية والذكية التي تستهدف زيادة جاذبية بيئة المال والأعمال للمستثمرين والمتعاملين، والتواصل مع الجمهور بمختلف الفئات، ومن ضمن المشاركات الأخرى للهيئة نظام الاستشارات القانونية، وتطبيق الهيئة الذكي، ونظام مراسلاتي، ونظام إدارة الترخيص. وكشفت الهيئة النقاب عن تطبيق «المجلس»، ويضم كل الجوانب المتعلقة بالتوعية والتثقيف والتعليم المستمر وحوكمة الشركات في منصة واحدة، حيث تتيح للجمهور الاطلاع على كل المواد التوعوية والتثقيفية للهيئة.