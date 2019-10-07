الأسهم تربح 4.3 مليارات بدعم مشتريات أجنبية

المصدر: أبوظبي - البيان

ربحت الأسهم المحلية ما يربو على 4.3 مليارات درهم في ختام جلسة أمس، معززة بمشتريات أجنبية استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك على الرغم من بقاء السيولة دون حاجز 300 مليون درهم.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.74% ليغلق عند 2781.43 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والنقل والاستثمار والسلع والتأمين والخدمات والاتصالات، وحقق سوق دبي بذلك أكبر وتيرة مكاسب يومية منذ مطلع سبتمبر الماضي.

وزاد سوق أبوظبي بنحو 0.16% إلى مستوى 5035.94 نقطة، بدعم مكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والتأمين. ووصلت سيولة الأسهم الإجمالية إلى 273.3 مليون درهم، منها 208.17 ملايين درهم في دبي، و65 مليون درهم في أبوظبي، وجرى التداول على 365 مليون سهم، موزعة بواقع 339.3 مليون سهم في دبي، و25.8 مليوناً في أبوظبي.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 0.87% بفعل مكاسب «أرابتك» 4.73%، و«ديار» 8.9%، و«إعمار العقارية» 0.22%، و«إعمار مولز» 1.06%، و«الاتحاد العقارية» 2.67%، و«داماك» 0.77%. وزاد قطاع البنوك 0.65% على أثر ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.58%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.77%.

وصعد قطاع الاستثمار 0.7% بعد ارتفاع سهم «سوق دبي المالي» 2.8%، و«شعاع كابيتال» 0.96%، واستقرار «دبي للاستثمار»، فيما ارتفع قطاع النقل 0.82% بفعل ارتفاع سهم «العربية للطيران» 1.63%، و«أرامكس» 0.25%، و«الخليج للملاحة» 0.57%.

وهيمن «ديار» على التداولات مستقطباً سيولة بقيمة 35.6 مليون درهم، ليغلق عند 0.355 درهم، ثم سهم «الاتحاد العقارية» بتداولات 31 مليون درهم، ليقفل عند 0.308 درهم، يليه سهم «أملاك» بسيولة 24.7 مليوناً، مواصلاً الارتفاع بالحد الأعلى للجلسة الثالثة على التوالي بعدما ارتفع في الجلسة السابقة 14.47% إلى 0.443 درهم. وتصدر «أجيليتي» الأسهم الرابحة مع صعوده بالحد الأعلى 14.85% إلى 7.04 درهم، فيما كان «السلام القابضة»، الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.41% إلى 0.39 درهم.

سوق أبوظبي

وعزز مكاسب سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.34% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.53%، فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 0.39%، و«أبوظبي الإسلامي»، وصعد قطاع العقار 1.34% بدعم مكاسب «الدار» 1.51%، فيما انخفض «رأس الخيمة العقارية» 0.89%. وهبط قطاع الاتصالات 0.49% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، كما نزل قطاع الطاقة هامشياً 0.08% مع انخفاض «دانة غاز» 0.32%، و«طاقة» 4.29%، فيما ارتفع «أدنوك للتوزيع» 1.87%.

وتصدر «أبوظبي التجاري» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 17.2 مليون درهم، ليغلق عند 7.7 دراهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بتداولات 12.24 مليون درهم ليقفل عند 15.16 درهماً، ثم سهم «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 7.4 ملايين ليصل عند 5.15 دراهم. وحقق «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» أكبر وتيرة صعود مع ارتفاعه بالحد الأعلى 14.97% إلى 2.15 درهم، فيما كان «أسمنت الخليج»، الأكثر تراجعاً بنسبة 9.79% إلى 0.65 درهم.

مستثمرون

مال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 44.17 مليون درهم، منها 3.7 ملايين للعرب، و15.11 مليون درهم للخليجيين، و25.3 مليونا للأجانب، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 44.17 مليونا. وتباين أداء المحافظ الاستثمارية، حيث اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي، فيما اتجهت نحو التسييل بدبي.

إفصاحات

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