سوق أبوظبي العالمي يوقع اتفاقية مع هيئة تسجيل الشركات في نيوزيلندا

المصدر: أبوظبي- البيان

وقعت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي وهيئة تسجيل الشركات في نيوزيلندا، اتفاقية تعاون في إطار جهود تلبية الحاجة المتزايدة للأعمال التجارية العالمية، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات وفرص الإعارة بين الطرفين.

وقّع الاتفاقية ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، ومايكل بروسنهان، نائب هيئة تسجيل الشركات في نيوزيلندا.

وفقاً للاتفاقية، ستتعاون سلطة التسجيل وهيئة تسجيل الشركات في نيوزيلندا من أجل تعزيز الفهم المتبادل للإطارات التشريعية لكلا الطرفين، وتحسين الكفاءة التشغيلية وفعالية هيكلها التنظيمي، وذلك من خلال زيادة الفرص التدريبية، وتشجيع تبادل المعلومات حول الأحداث العامة في السلطات القضائية المعنية. كما سيتبادل الطرفان الآراء حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.