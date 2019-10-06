«نيوز سكيل»: تفاؤل بشأن الاستثمارات الأجنبية وسوق العقارات في دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد موقع «نيوز سكيل» الشبكي الأمريكي أن ثمة مشاعر إيجابية يسودها التفاؤل حيال قطاعي الاستثمارات الأجنبية والعقارات في دبي، اللذين يعتبران أهم محركين لاقتصاد الإمارة. ونشر الموقع تقريراً أكد فيه أن دبي نجحت في الحفاظ على مكانتها بوصفها أحد أهم أقطاب التجارة والاستثمار على مستوى العالم، وذلك من واقع الأرقام والمؤشرات والتصنيفات العالمية المتنوعة. ث

م أشار التقرير إلى أن نتائج تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي خلال عام 2019 تواصل تحقيق معدلات نمو متميزة، لتضع الإمارة بين أفضل ثلاث مدن للاستثمار عالمياً. ثم تطرق إلى سوق العقارات في دبي، فأشار إلى دور «إكسبو 2020 دبي» في إنعاش قطاع العقارات بالإمارة، وكذلك تشكيل «اللجنة العليا للتخطيط العقاري» في دبي.