هيئة الأوراق تُطلع المستثمرين على مبادرات الارتقاء بأداء الأسواق

المصدر: أبوظبي - البيان

قام الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع - بحضور خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي بالإنابة لسوق أبوظبي للأوراق المالية وبمشاركة عدد من مسؤولي الهيئة والسوق - بإجراء لقاءات مع المستثمرين المتواجدين داخل قاعة التداول بالسوق، وذلك في إطار فعاليات أسبوع المستثمر العالمي. وقال د. عبيد الزعابي إن «هذه اللقاءات تأتي ضمن مبادرة تواصل التي تنفذها الهيئة والتي تتضمن - إضافة إلى اللقاءات المباشرة مع المستثمرين في الأسواق ومكاتب الهيئة - خيار تواصل مع الرئيس التنفيذي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة

www.sca.gov.ae، والتواصل مع مسؤولي الهيئة من خلال خاصية الدردشة على الموقع نفسه، وكذلك التواصل عبر حسابات الهيئة على شبكات التواصل الاجتماعي».

لقاءات مفتوحة

وأضاف: «تستهدف اللقاءات المفتوحة التي يجريها الرئيس التنفيذي للهيئة ومديرو الإدارات مع المستثمرين في كل سوق مالي على حدة للوقوف على ملاحظاتهم والتعرف على مرئياتهم والرد على استفساراتهم، وإحاطتهم علماً بمبادرات الهيئة والجهود والمشاريع التي تقوم بها من أجل الارتقاء بالأداء في الأسواق والحفاظ على حقوقهم وحماية استثماراتهم من خلال توفير بيئة سليمة ونزيهة وعادلة للتداولات تتحدد فيها أسعار الأوراق المالية من خلال التفاعل بين عاملي العرض والطلب».

ويشار إلى أن الرئيس التنفيذي للهيئة كان قد قام بلقاء المستثمرين في سوق دبي المالي مطلع الأسبوع الماضي، في مستهل فعاليات أسبوع المستثمر العالمي، وذلك بصحبة عدد من مسؤولي الهيئة ومديري إداراتها وتبادل معهم الحوار وناقش معهم الأفكار التي طرحوها. من جانبهم أكد المستثمرون ثقتهم بالأسواق المالية وتقديرهم للدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة في الرقابة والإشراف على السوق المالي.