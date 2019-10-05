أسواق الأسهم تترقب ماراثون نتائج الربع الثالث

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

هبطت أسواق الأسهم المحلية للأسبوع الثاني على التوالي في ظل غياب المحفزات الإيجابية وضعف السيولة إضافة إلى توجه المستثمرين الأجانب والمؤسسات نحو البيع وسط حالة من الترقب لماراثون نتائج الربع الثالث من العام.

وانخفض سوق دبي بنسبة 1.3% عند مستوى 2761 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والعقار والنقل، فيما هبط سوق أبوظبي بنحو 0.82% ليقفل عند 5027.96 نقطة، بضغط هبوط أسهم العقار والبنوك والاستثمار والاتصالات والطاقة.

ووصلت سيولة الأسهم الأسبوعية إلى 1.15 مليار درهم، موزعة بواقع 531.3 مليون درهم في دبي، و617.5 مليون درهم في أبوظبي، وجرى التداول على 607.2 ملايين سهم، منها 397.5 مليون سهم في دبي، و209.7 ملايين سهم في أبوظبي، من خلال 16.16 ألف صفقة.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 44.6 مليون درهم، منها 2.7 مليون درهم للعرب، و22.3 مليون درهم للخليجيين، و19.6 مليون درهم للمواطنين، بينما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 44.6 مليون درهم.

وتباين أداء المؤسسات والمحافظ الاستثمارية حيث اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار4.17 ملايين درهم، ونحو البيع في دبي، بصافي استثمار 21.6 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي 21.6 مليوناً، ونحو البيع بأبوظبي بصاف 4.17 ملايين درهم.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك بنسبة 0.8% مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 0.38%، و«دبي الإسلامي» 1.51%. وفيما نزل قطاع العقار 2.6% على أثر تراجع «إعمار العقارية» 3.43%، و«إعمار مولز» 2.08%، و«إعمار للتطوير» 0.73%، و«الاتحاد العقارية» 4.46%، و «أرابتك» 2.87%، و«ديار» 2.1%.

ونزل قطاع النقل 1.1% مع تراجع سهم «أرامكس» 1.46%، و«الخليج للملاحة» 5.68%، فيما ارتفع «العربية للطيران» 1.26%، بينما زاد قطاع الاستثمار، هامشياً بنسبة 0.04% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.79%، فيما هبط «شعاع كابيتال» 4.47%، و«سوق دبي المالي» 0.93%.

وهيمن «إعمار العقارية» على التداولات جاذباً سيولة بنحو 140.4 مليون درهم، ليغلق عند 4.5 دراهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني»، بتداولات 90 مليون درهم، ليقفل عند 12.95 درهماً، ثم «دبي الإسلامي» بسيولة 61 مليون درهم، ليصل عند 5.21 دراهم. وحقق «أملاك للتمويل» الأسهم الرابحة بنسبة 32.08% إلى 0.387 درهم، تلاه «مصرف السلام السودان» 16.67% عند 1.26 درهم، ثم «الاستشارات المالية» 4.62% إلى 0.68 درهم، فيما كان «الرمز كوربوريشن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 11.27% إلى 0.85 درهم، تلاه «الخليج للملاحة» 5.68% إلى 0.69 درهم، يليه «شعاع كابيتال» 4.47% إلى 0.94 درهم.

سوق أبوظبي

ضغط على سوق العاصمة، تراجع قطاع البنوك 0.63% مع انخفاض «أبوظبي الأول» 0.26%، و«أبوظبي التجاري» 2.77%، فيما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 1.18%. وانخفض قطاع العقار 5.64% مع هبوط «الدار» 6.13%، فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 1.12%.

وهبط قطاع الاتصالات 0.12% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما نزل قطاع الطاقة 0.71% مع نزول «طاقة» 6.79%، فيما صعد «دانة غاز» 0.32%، واستقر «أدنوك للتوزيع». ونزل قطاع الاستثمار 2.14% مع انخفاض «إشراق» 3%، و«الواحة كابيتال» 1.94%.

وتصدر «الدار» النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 138.2 مليون درهم، ليغلق عند 1.99 درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» بسيولة 110 ملايين درهم، ليصل عند 7.73 دراهم، ثم «أبوظبي الأول» بتداولات 92 مليون درهم، ليقفل 15.08 درهماً.

وحقق «طيران أبوظبي» أكبر ارتفاع بنحو 5.17% إلى 3.05 دراهم، ثم «فودكو» 4.84% إلى 3.25 دراهم، ثم «الجرافات البحرية» 3.55% إلى 3.21 دراهم، بينما كان «التجاري الدولي» الأكثر انخفاضاً بنسبة 18.92% إلى 0.673 درهم، ثم «أبوظبي لبناء السفن» 14.81% إلى 2.3 درهم.