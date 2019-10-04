سوق دبي يربح 1.5 مليار بدعم «العقار» و«البنوك»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، حيث ربح سوق دبي ما يناهز 1.5 مليار درهم مدعوماً بمكاسب أسهم العقار والبنوك، فيما هبط سوق أبوظبي هامشياً مع انخفاض قطاعي البنوك والطاقة، وانخفضت السيولة مجدداً دون 250 مليون درهم.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.61% أو ما يعادل 16.84 نقطة ليغلق عند 2761.02 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والاستثمار، فيما انخفض سوق أبوظبي بنحو 2.89 نقطة أو ما نسبته 0.06% ليقفل عند 5027.96 نقطة مع تراجع قطاع البنوك والطاقة. وبلغت السيولة 226.5 مليوناً منها 138.6 مليوناً في أبوظبي و87.9 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 121.6 مليون سهم منها 41.6 مليوناً في أبوظبي و80.04 مليوناً في دبي، وذلك من خلال 3211 صفقة.

وتصدر «أملاك التمويل» المشهد في سوق دبي بعد صعوده بالحد الأعلى للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري، إذ زاد بنسبة 14.84% مستقطباً سيولة بأكثر من 11.5 مليون درهم مع حصول الشركة على حكم لصالحها بقيمة 780 مليون درهم في دعوى تحكيمية.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 1.72% مع صعود «إعمار العقارية» 2.27% و«إعمار مولز» 2.17% و«داماك» 1.56% و«إعمار للتطوير» 0.25%.

وصعد قطاع البنوك 0.21% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» فيما استقر «دبي الإسلامي» دون تغيير، وصعد قطاع الاستثمار 1.21% على أثر صعود «دبي للاستثمار» 1.6% و«شعاع» 0.97% و«سوق دبي» 0.12%، بينما انخفض قطاع النقل 0.98% مع تراجع «الخليج للملاحة» 2.9% و«العربية للطيران» 2.38%. وهيمن «إعمار العقارية» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 20.5 مليون درهم ليغق عند 4.5 دراهم . وحقق «أملاك للتمويل» أكبر وتيرة صعود، فيما كان «الرمز كوربوريشن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.5% إلى 0.85 درهم.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 0.48% مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.66%، فيما انخفض قطاع الطاقة 0.04% مع انخفاض «طاقة» 0.71% و«أدنوك للتوزيع» 0.37%، وتراجع قطاع الاستثمار 0.4% نتيجة هبوط «الواحة كابيتال» 0.98%، بينما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.24% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وارتفع قطاع العقار 0.08% مع ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 1.12% واستقرار «الدار» دون تغيير.

وتصدر «أبوظبي الأول» التداولات مستقطباً سيولة بنحو 40.4 مليون درهم، ليغلق عند 15.08 درهماً . وسجل «أسمنت رأس الخيمة» أكبر وتيرة صعود بنسبة 3.2% إلى 0.8 درهم، فيما كان «التجاري الدولي» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.91% إلى 0.67 درهم.

إفصاح

ـــ قالت شركة «دبي للاستثمار»، إنها ما زالت بصدد متابعة إجراءات الحصول على الترخيص النهائي من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع لتأسيس صندوق عقاري. جاء ذلك في بيان توضيحي للشركة أمس لسوق دبي المالي، بعد تصريحات خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في الشركة، بشأن إنشاء صندوق عقاري بقيمة 2 مليار درهم. وكان خالد بن كلبان قال في تصريحات في أبريل الماضي إن الشركة تؤسّس حالياً صندوقاً عقارياً تعتزم طرحه في البورصة، مضيفاً إن «دبي للاستثمار» ستمتلك نحو 50% من الصندوق، وذلك عبر نقل مجموعة من الأصول العقارية التي تمتلكها إلى الصندوق الجديد، فيما تمتلك أطراف أخرى الحصة المتبقية.