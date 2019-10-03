12 سهماً تخترق تراجعات الأسواق بإغلاقات خضراء

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

هبطت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس متأثرة بعمليات بيعية للأجانب والمؤسسات طالت غالبية الأسهم المتداولة لا سيما في قطاعات البنوك والعقار والاتصالات، حيث لم يرتفع سوى 12 سهماً فقط، فيما استحوذت أسهم «إعمار العقارية» و«الدار» على نحو 38% من سيولة الأسهم التي تخطت عتبة 300 مليون درهم.

وهبط سوق دبي 1.25% إلى مستوى 2744.18 نقطة مع تراجع أسهم العقار والبنوك والسلع والاستثمار والتأمين والاتصالات، فيما هبط سوق أبوظبي 0.46% ليغلق عند 5030.85 نقطة مع تراجع أسهم العقار والاتصالات والطاقة والخدمات والاستثمار.

ووصلت السيولة الإجمالية للأسهم إلى 315.7 مليون درهم منها 153 مليون درهم في دبي، و162.7 مليون درهم في أبوظبي وجرى التداول على 152 مليون سهم موزعة بواقع 97.4 مليون سهم في دبي و54.7 مليون سهم في أبوظبي من خلال 4685 صفقة.

ونشطت التداولات على سهمي «إعمار العقارية» و«الدار» مع استحواذهما على 119.4 مليون درهم أو 37.8% من السيولة الإجمالية، وتراجع السهمين بنحو 4.76% و2.93% على التوالي. وقال وسطاء في السوق لــ «البيان الاقتصادي»، إن الأسهم المحلية تعرضت أمس لضغوط بيعية من الأجانب والمؤسسات في ظل حالة الترقب لمحفزات جديدة مع قرب انطلاق ماراثون إفصاحات الشركات عن نتائجها الفصلية للربع الثالث.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 3.34% مع نزول «إعمار العقارية» 4.76% و«إعمار للتطوير» 0.49% و«إعمار مولز» 1.6% و«الاتحاد العقارية» 2.25%، و«داماك» 1.53% و«ديار» 2.73%، وهبط قطاع البنوك 0.3% مع هبوط «دبي الإسلامي» 0.19% و«الإمارات دبي الوطني» 0.39%.

ونزل قطاع الاستثمار 0.9% مع نزول سهم «دبي للاستثمار» 0.79% و«سوق دبي المالي» 1.38% و«شعاع كابيتال» 0.11%. بينما ارتفع قطاع النقل 0.42% على إثر صعود «العربية للطيران» 1.61% و«الخليج للملاحة» 0.84%، فيما انخفض «أرامكس» 0.49%. وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات مستقطباً سيولة بنحو 66.5 مليون درهم، ليغلق عند 4.4 دراهم.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق العاصمة بانخفاض قطاع العقار 2.81% مع تراجع «الدار» 2.93%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.33%. ونزل قطاع الاتصالات 1.34% مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وهبط قطاع الطاقة 0.46% نتيجة هبوط سهم «دانة غاز» 0.53%، و«طاقة» 1.4%، فيما استقر «أدنوك للتوزيع». وتراجع قطاع الاستثمار 0.47% بعد تراجع سهم «الواحة كابيتال» 0.97%، بالرغم من ارتفاع «إشراق» 0.52%. بينما ارتفع قطاع البنوك هامشياً، بعد صعود «أبوظبي الإسلامي» 0.58%، و«أبوظبي الأول» 0.4%، فيما نزل «أبوظبي التجاري» 1.79%.

اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 27.6 مليون درهم، منها 3.8 ملايين درهم للعرب، و9.7 ملايين درهم للخليجيين و14 مليون درهم للمواطنين، فيما مال المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 27.6 مليون درهم.

إفصاحات

أعلنت يونيكاي للأغذية عن تقدم عبدالله رحمه العويس باستقالته من عضوية مجلس الإدارة لأسباب خاصة، بعد أن أمضى 5 سنوات في المنصب .

قام مصرف السلام - البحريني المدرج في بورصتي دبي والبحرين بشراء ما يعادل 555 ألف سهم من أسهمها في سوق دبي لترتفع أسهم الخزينة من 52 مليوناً إلى 52.56 مليون سهم (2.372% من الأسهم الصادرة) بتاريخ 1 أكتوبر 2019.

حصلت مجموعة الصناعات الوطنية المدرجة في بورصتي دبي والكويت على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على نشرة الاكتتاب الخاص لإصدار سندات دبي بقيمة اسمية لا تجاوز 30 مليون دينار.

كشفت «دانة غاز» عن شرائها مليون سهم من أسهمها، في جلسة أول من أمس، في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم مشيرة إلى أن سعر الأسهم المشتراة بلغ 0.9465 درهم للسهم من خلال الوسيط «المجموعة المالية هيرميس».