«إتش إس بي سي»: تنويع فئات الأصول لتفادي تقلبات الأسواق العالمية

المصدر: دبي - البيان

توقع بنك «إتش إس بي سي» احتمالية حدوث تباطؤ اقتصادي ولكن ليس هناك أي ركود، كما رجح أن يبقى الإنفاق على التصنيع والاستثمار ضعيفاً ولكن الاستهلاك كان مرناً نسبياً، ويمثل حصة أكبر بكثير من التصنيع في معظم الاقتصادات، موضحاً أهمية التنويع في فئات الأصول والأسواق تعد الاستراتيجية المناسبة للمستثمرين في ظل تقلبات الأسواق العالمية.

ووفقاً لاستقراء HSBC للخدمات المصرفية الخاصة في تقريره حول التوقعات الاستثمارية للربع الرابع من 2019، بعنوان «حقائق جديدة وفرص جديدة» فإنه من المهم مواصلة الاستثمار وإيجاد التوازن الصحيح من حيث المخاطر وتخصيص المحافظ المالية والاستثمارية.

استراتيجية الاستثمار

في مجال الأسهم، يعتمد HSBC للخدمات المصرفية الخاصة موقفاً معتدلاً تجاه المخاطر مع تفضيل الاستثمار في الأسهم في القطاعات أو الشركات غير المرتبط أداؤها بالأداء الاقتصادي.

ويفضل HSBC للخدمات المصرفية الخاصة الاقتصادات المغلقة نسبياً، مثل الولايات المتحدة، على الاقتصادات القائمة على التصنيع. ومن الناحية الهيكلية، فإنه يميل بقوة تجاه أسواق آسيا، ولكن بالنظر إلى حالات الضبابية التي تسود الأسواق على المدى القصير، فإننا نعتمد حالياً موقفاً محايداً تجاه الأسواق الناشئة في آسيا، مع تفضيل الاقتصادات ذات التركيز المحلي، مثل إندونيسيا والهند.